Sulla scia del successo | il Circo Lidia Togni a Comiso-Vittoria Show dal 4 al 14 maggio

Roma - 22enne trovato morto in casa ai Parioli. Sulla schiena una scritta con il rossetto : «Mi hai lasciata - mi vendicherò» : Giallo a Roma. Un ragazzo di 23 anni, G. D. V. P. è stato trovato morto nella propria camera da letto in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere benestante di Roma. A scoprire il corpo...

Bari - proiettile a casa di Pinuccio : l'inviato di 'Striscia' indaga Sulla parentopoli a Taranto : Alessio Giannone, alias Pinuccio, l'inviato di Striscia la notizia che da un paio di mesi si occupa dell'intreccio fra appalti, presunte assunzioni clientelari e politica a Taranto, con inchieste che ...

Bari - proiettile a casa di Pinuccio : l'inviato di 'Striscia' indaga Sulla parentopoli a Taranto : Alessio Giannone da un paio di mesi si occupa dell'intreccio fra appalti, presunte assunzioni clientelari e politica, con inchieste che hanno portato anche...

Lazio - con il Torino è casting Sulla fascia sinistra : Parte la successione all'infortunato Parolo. Da ieri però sono in tre a contendersi quel posto contro il Toro. Il motivo? Lukaku all'improvviso è a rischio per il riacutizzarsi dell'infiammazione al ...

Giulia De Lellis Sulla rottura con Andrea Damante : ‘Lasciatemi respirare’ : “Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? Sono un c***o di essere umano”. Sui social Giulia De Lellis sbotta rispondendo ai numerosi messaggi che le chiedono di raccontare i motivi della rottura con Andrea Damante. Da quando la ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato la fine della storia con il tronista, infatti, i fan non le hanno dato tregua perché desiderosi di conoscere le ragioni di questa ...

Maurizio Martina 'sciacallo Pd' : la visita Sulla tomba alla vigilia del voto - massacrato : Già di per sé Maurizio Martina non è che trasmetta questa grande allegria: il reggente del Pd, il segretario monoespressione, ex ministro dell' Agricoltura con scarsa fortuna e ora vessillo di un ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati/ Perchè? Sulla rottura c'è l'ombra di un tradimento... : Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. L'annuncio di lei tramite le Stories di Instagram ufficializza la rottura: "È colpa di entrambi". Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:38:00 GMT)

Barbara D’Urso contro l’Isola : «Hanno negato cose vere - Striscia ha dimostrato che Eva Henger aveva ragione». E Sulla Marcuzzi : «Ognuno fa il proprio lavoro come vuole» : Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque Finora si era trattenuta, evitando di prendere una posizione palese. Ora che l’Isola dei Famosi 13 è finita, però, Barbara D’Urso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di esprimersi in tono critico sulla gestione del canna-gate da parte del reality di Canale5. Ieri, a poche ore dal suo debutto alla conduzione del Grande Fratello, la popolare conduttrice ha detto la sua, schierandosi ...

“Nella casa entra un ‘Ciclone'”. Grande Fratello - la rivelazione di Barbara D’Urso. La conduttrice si lascia scappare l’indiscrezione Sulla concorrente e la rete si scatena : ”Sarà un delirio!” : Dopo aver presentato i primi tre ”boni”, Filippo Contri (25 anni, romano, single, consulente finanziario), Simone Poccia (23 anni, di Gaeta, single, appartiene alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, già volto per pubblicità di moda) e Valerio Lo Grieco (29 anni, viene da Milano, single, modello, apparso a “Ciao Darwin” e ha recitato in “Furore 2″), destinati a stregare teenager e casalinghe ...

Il Brescia è Sulla rotta giusta con il volo infinito dell'Airone : La rotta giusta verso la salvezza diretta passa inevitabilmente per il volo infinito dell'Airone. Il Brescia, e non da oggi, in zona gol dipende dal suo capitano, che a 36 anni è d'esempio per tutti. ...

La firma di Daniela Sabatino Sulla vittoria del Brescia in casa della Juventus : Per Daniela Sabatino quella di ieri è la sesta rete stagionale , più due assist, che vale tanto nell'economia di un campionato che, a quattro giornate dalla fine, vede il suo Brescia ancora in lizza ...

Si accascia Sulla spiaggia e muore. Dramma alla Brussa : VENEZIA Dramma sulla spiaggia della Brussa a Caorle. Un uomo mentre stava passeggiando si è accasciato ed è morto. E' un 51enne di San Stino di Livenza. I soccorsi sono stati vani. Tragico sabato ...

Stefano Bettarini a Striscia dice la sua Sulla prova tra Alessia e Jonathan : La Mancini ha ‘barato’ nella sfida contro Jonathan? Parla Bettarini a Striscia Circa due settimane fa c’è stata la prova all’Isola dei Famosi per decretare il mejor e peor della settimana. E in questa circostanza i due migliori naufraghi sono stati Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. Motivo per cui i due si sono sfidati nuovamente, e a trionfare è stata la moglie di Flavio Montrucchio. Tuttavia molti telespettatori ...