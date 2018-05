Sul set de Il trono di spade 8 anche un attore chiave per i flashback di Bran? La foto

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : limitare i danni nella prime tappe per poi scatenarsi Sulle Alpi. Il sardo insegue la forma per la terza settimana : La grande speranza italiana: Fabio Aru si presenta al Giro d’Italia 2018 tra i grandi favoriti della vigilia, se non per la vittoria finale quantomeno per il podio di Roma. Dopo un paio di partecipazioni al Tour de France, lo scorso anno costretto dagli eventi, il sardo torna finalmente alla corsa rosa che nel 2015 lo aveva visto chiudere al secondo posto alle spalle di Alberto Contador. La concorrenza è qualificata, ma l’atleta ...

Questo Nostro Amore 80 al capolinea : Anna Valle impegnata Sul set de La Compagnia del Cigno : Il pubblico ha atteso quattro anni prima di vedere in tv Questo Nostro Amore 80 forse un po' troppo per permettere una certa empatia con i personaggi rimasti in bilico per anni. La terza stagione della fiction con Anna Valle e Neri Marcorè non ha portato a casa i risultati di un tempo ma si è difesa bene mantenendo una media del 15% di share anche contro i reality di Canale 5. Il futuro della serie è ancora incerto ma tutto lascia pensare che ...

STAR TREK : DISCOVERY - Una featurette ci porta Sul set della stagione 2! : La seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY sta pian piano prendendo vita a Toronto. Per avere un idea di quello che andremo a vedere, CBS ha rilasciato una featurette davvero interessante direttamente dal set, che ci da' qualche indizio su quello che potremo aspettarci dai nuovi episodi. Se volete vedere il video, continuate la lettura.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Jonathan Frakes di nuovo in cabina di regia per la stagione 2! Il ...

Adamo Dionisi in Suburra 2? Bocche cucite ma il lavoro Sul set rivela la possibile verità : Bocche cucite dalla produzione sulla presenza di Adamo Dionisi in Suburra 2. Le riprese sono ormai iniziate da tre settimane e i lavori continuano tra Ostia e Roma dove Alessandro Borghi tornerà ad interpretare l'amato Aureliano pronto a scalare la piramide della malavita locale. Al centro di tutti ci saranno ancora i grossi affari che fino a questo momento il giovane aveva accarezzato da lontano ma con la morte del padre e la scomparsa (poi ...

Diretta / Conegliano Novara (riSultato live 2-1) streaming video e tv : 22-25 - 3^ set (gara 4 finale scudetto) : Diretta Conegliano Novara: info streaming video e tv. Si accende oggi la fondamentale gara 4 della finale scudetto che potrebbe regalare alle pantere il titolo italiano.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:31:00 GMT)

Diretta / Conegliano Novara (riSultato live 1-0) streaming video e tv : 28-26 1^ set (gara 4 finale scudetto) : Diretta Conegliano Novara: info streaming video e tv. Si accende oggi la fondamentale gara 4 della finale scudetto che potrebbe regalare alle pantere il titolo italiano.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:28:00 GMT)

Tennis - ATP Barcellona 2018 : Rafael Nadal è inarrestabile! 11° trionfo Sul rosso catalano - piegato Tsitsipas in due set : Rafael Nadal è inarrestabile e domina anche l’atto conclusivo dell’ATP di Barcellona. Sul rosso è a casa e in 1 ora e 18 minuti di partita supera il giovane talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.53 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-1. Un match dominato dall’inizio alla fine che vale al n.1 del mondo altri record: 401 successi complessivi, 46 i set consecutivi vinti sulla terra battuta e soprattutto la possibilità di ...

Bernardo Bertolucci - Ultimo Tango a Parigi/ “Maria Schneider Sul set felice - vorrei dirigere Kevin Spacey…” : Bernardo Bertolucci contro Ridley Scott, il regista italiano si scaglia contro l'americano: "Kevin Spacey censurato da Tutti i soldi del mondo? Questa è una vergogna".(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:42:00 GMT)

CLAUDIO BISIO E VANESSA INCONTRADA/ I nuovi progetti Sul set fra cinema e fiction tv (Che tempo che fa) : CLAUDIO BISIO e VANESSA INCONTRADA questa sera saranno ospiti a Che tempo che fa per parlare dei progetti sul piccolo e sul grande schermo e delle novità in arrivo nei prossimi mesi.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:32:00 GMT)

DIRETTA/ Perugia Civitanova (riSultato live 1-0) streaming video e tv : gran primo set umbro (finale play off) : DIRETTA Perugia Civitanova: info streaming video e tv della tanto attesa gara 3 della finale scudetto della Superlega. Serie in parità sull'1-1 per il titolo italiano.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 20:57:00 GMT)

Pallanuoto - A1 femminile 2018 : riSultati e classifica della diciassettesima giornata. Pareggio tra Bogliasco e Milano : Tante emozioni a Bogliasco per la diciassettesima giornata della regular season del campionato di Pallanuoto femminile: il match tra le padrone di casa e il Milano termina per 10-10. Poche sorprese invece negli altri tre incontri dove vincono le favorite: Orizzonte Catania, sempre più prima, Plebiscito Padova e SIS Roma. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. 17^ giornata – 28 aprile Bogliasco ...

Serie C Girone A - trentasettesima giornata : riSultati e classifica : Sabato 16:30 Pistoiese -:- Alessandria Pro Piacenza -:- Arzachena Livorno -:- Carrarese Giana Erminio -:- Gavorrano Cuneo -:- SS Monza 1912 Siena -:- Piacenza Arezzo -:- Pisa Pontedera -:- Prato Olbia ...

Al via le riprese dei nuovi episodi di Montalbano - l’annuncio di Luca Zingaretti Sul set in Friuli (foto) : Le riprese dei nuovi episodi di Montalbano sono ufficialmente iniziate. Il commissario più amato della televisione è approdato in Friuli-Venezia Giulia, regione del Nord Italia dove verranno girate le prime scene. A darne la conferma è Luca Zingaretti, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto (con quello che appare un nuovo look?), annunciando di essere sul set pronto per il primo ciak. I nuovi episodi di Montalbano arriveranno ...

Il manganello di Di Maio : "Metteremo le mani su Mediaset e Sulla Rai" : Sostituire al garantismo della legge Frattini un provvedimento per ostracizzare definitivamente il Cavaliere dalla vita politica è sempre stato un must dell'ala bersaniana , l'ex segretario lo ...