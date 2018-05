Suicida ex titolare B&B sfollato dopo sisma Marche

Suicida ex titolare di B&B terremotato/ Alba Adriatica : 56enne si butta dalla finestra e muore : Macerata, terremotato si Suicida gettandosi dalla finestra: Alba Adriatica, Massimo Dell'Orso era sfollato dal 26 ottobre 2016, era titolare di un B&B.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 00:11:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : Suicida l’ex titolare di b&b sfollato : Un 56enne di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), ex titolare di tre bed&breakfast danneggiati dal Terremoto, in attesa di realizzare le nuove strutture delocalizzate, e’ morto dopo essersi gettato dalla finestra dell’appartamento al terzo di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dove viveva da sfollato con la moglie. Un lutto che colpisce la comunita’ di Castelsantangelo sul Nera dove l’uomo si occupava anche di ...

