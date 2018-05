Sui social una petizione per ' Non prendere più a pallate i pulcinella'

Maltempo in Sardegna - Assessore alla Protezione Civile denuncia alla Polizia Potale falso allarme meteo Sui social : “È da irresponsabili divulgare false informazioni sugli avvisi di allerta di Protezione Civile che hanno lo scopo preciso di informare correttamente sui rischi di tipo idraulico e idrogeologico e che vengono pubblicati, a disposizione di tutti, sul sito Sardegna Protezione Civile. Per questa ragione è stato segnalato alla Polizia postale il falso avviso diffuso sui social. Il fenomeno di Maltempo che sta interessando da ieri l’isola ...

Torna l'emergenza rifiuti a Roma. Cittadini furiosi Sui social : 'Questa è la Capitale d'Italia' : Con l'approssimarsi del caldo la questione rifiuti si fa più pressante per i Cittadini romani, che non esitano a pubblicare sui social video in cui è evidente l'incuria e il degrado in cui versano ...

Ambra Angiolini al Concertone con il maglione da 325 euro : critiche Sui social : Insieme al cantante de ‘Lo Stato sociale’ Lodo Guenzi, Ambra Angiolini ha condotto il Concertone del Primo Maggio 2018 di Roma con un fare spigliato...

La provocazione di Sfera Ebbasta al Concertone a Roma scatena le polemiche Sui social : “Avevo due rolex” : La provocazione di Sfera Ebbasta al Concertone a Roma: il trapper si è esibito sul palco del concerto del Primo Maggio in San Giovanni in Laterano, con alcune delle sue maggiori hit contenute nell'album Rockstar. Se già la sua presenza al Concertone aveva sollevato alcuni dubbi da parte della critica, l'arrivo sul palco dell'idolo dei teenager ha scatenato le polemiche degli utenti e dei telespettatori: Sfera Ebbasta al Concertone a Roma si è ...

Concertone - Sui social vince il conduttore Lodo Guenzi : Il Concertone va forte anche sui social e online: al termine dell'evento, Google Trends, lo strumento che indica il numero di ricerche effettuate sul motore di ricerca riporta, per tre volte nella ...

Real Madrid-Bayern Monaco - Vidal sbotta Sui social per il mancato rigore fischiato [FOTO] : Real Madrid-Bayern Monaco, Vidal sbotta sui social. Si è conclusa la gara di Champions League valida per il ritorno della semifinale, qualificazione per i Blancos ma con più di qualche brivido. Il Bayern Monaco passa subito in vantaggio, in gol ancora una volta Kimmich che riapre tutto, l’attaccante Benzema ribalta però tutto tra l’11 ed il 46', gli ospiti recriminano per un mancato rigore fischiato per un fallo di mano di Marcelo e per l’errore ...

Salvini a lezione di ruspa per il 1 maggio e scrive Sui social : "Faccio bene?" : Agenzia Vista, Milano, 01 maggio 2018 Salvini a lezione di ruspa per il 1 maggio e scrive sui social: 'Faccio bene?' Matteo Salvini, leader della Lega, ha pubblicato un video sui suoi canali social ...

“Copiona!” Grande Fratello - Barbara ma che combini? Il particolare - stavolta - non è passato inosservato e Sui social scattano i paragoni. Chissà come la prenderà Carmelita : Una settimana questa che gli appassionati del Grande Fratello non dimenticheranno facilmente. Da Luigi Favoloso, sempre più vicino a Patrizia (e che ha detto ormai addio a Nina Moric), al Tarzan di Viterbo che aveva accusato proprio Luigi di aver alzato le mani a telecamere spente, alla rissa verbale tra Baya Dame e Aida Nizar che ha portato alla squalifica del primo con una motivazione inappellabile quanto logica: ”Le aggressioni e ...

Il mondo del lavoro di oggi raccontato Sui social network - : Con l'iniziativa #lavoroaognicosto avete condiviso le vostre storie su Whatsapp, Twitter e Facebook. In primo piano i lavoretti e la richiesta di ottenere una giusta retribuzione. C'è anche chi dà un ...

Ospiti e scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma - in diretta su Rai3 e Sui social : Gli Ospiti e la scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma rivelano che la manifestazione sarà aperta da Indigo Face, per terminare con Fatboy Slim, headliner internazionale dello storico Concertone di Roma. A guidare la kermesse organizzata dai sindacati nel giorno della Festa dei lavoratori saranno Lodo Guenzi di Lo Stato sociale e Ambra Angiolini. L'appuntamento con il Concertone si terrà nell'immancabile cornice di Piazza San Giovanni ...

Uomini e Donne news - Nicolò Brigante : la madre rivela la scelta Sui social Video : Il percorso del tronista siciliano Nicolò Brigante [Video] è giusto praticamente quasi al termine. Infatti, il 2 maggio 2018 dovra' finalmente registrare negli studi di ''#Uomini e Donne'' la sua scelta finale. Ovviamente le indiscrezioni sul web su chi sara' la sua scelta sono tantissime, ma il tronista nonostante abbia passato qualche giorno nella villa insieme a Marta Pasqualato e Virginia Stablum non sembra si sia molto ...

“Che sorpresa!”. Oscar ed Eleonora : ‘segreto’ svelato. Quello di Branzani è stato uno dei troni più brevi della storia di Uomini e Donne : l’uscita insieme alla Rocchini - poi le voci di crisi e la privacy assoluta Sui social. Ora l’ex calciatore spiega quella scelta e lascia tutti a bocca aperta : ”Ecco perché lo abbiamo fatto” : tutti ricordano Oscar Branzani di Uomini e Donne. Il tronista ha condiviso la sua esperienza con Andrea Damante ed era uscito dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Eleonora Rocchini. Dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi il ragazzo ha trovato la sua fortuna sul web diventando un influencer di rilievo e raccogliendo un folto numero di follower sui social. l’ex tronista ha una relazione molto solida e che va avanti da ...

Emma Marrone - scherzo Le Iene/ Video - la “vendetta” Sui social : “Mi volete al posto di Nicola Savino?” : Emma Marrone, scherzo Le Iene: Video. La cantante difende delle persone in difficoltà, ma la rabbia si trasforma presto in amore e ringraziamento a Nadia Toffa.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 20:12:00 GMT)

Jersey Shore - Ronnie Magro : mega lite Sui social con la fidanzata e mamma di sua figlia : Ahi! The post Jersey Shore, Ronnie Magro: mega lite sui social con la fidanzata e mamma di sua figlia appeared first on News Mtv Italia.