Sudafrica | leone azzanna proprietario di uno zoopark | abbattuto | Guarda il video

Leone sbrana un turista/ Sudafrica - muore a 22 anni : un precedente pochi giorni fa : Tragedia in una riserva naturale in Sudafrica: una Leonessa ha sbranato una turista di 22 anni. La giovane è morta per le gravi le ferite riportate dall'attacco.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:30:00 GMT)