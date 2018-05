quattroruote

Subaru - Confermata l'alterazione dei dati di consumo

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Nei mesi scorsi laè stata coinvolta in uno scandalo legato alle certificazioni dei veicoli prodotti in Giappone e destinati al mercato interno. Dopo una inchiesta interna la Casa ha diffuso i risultati delle indagini, circoscrivendo il problema a 903 esemplari assemblati nella fabbriche di Gunma e Yajima su un totale di 6.939 verificati a campione.Prassi in uso almeno dal 2002. Isono relativi al periodo compreso tra dicembre 2012 e novembre 2017, mentre non è stato possibile reperire la documentazione relativa agli anni precedenti. Le manipolazioni deipotrebbero essere iniziate nel 2002, ma non esistono conferme. La questione è legata soprattutto ai valori dei consumi e delle emissioni dei veicoli: seguendo una prassi stabilita da tempo, gli ispettori alteravano imisurati per rimanere negli standard prefissati, inserendomigliori o peggiori per avere ...