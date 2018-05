Studio Usa | le 5 buone abitudini che allungano la vita di 10 anni

Andare in bicicletta causa danni uro-genitali? Ecco lo Studio che smentisce questa convinzione : E’ comune sentir dire che la pratica del ciclismo faccia male ai genitali maschili e danneggi la prostata, ma uno studio pubblicato sulla rivista americana Journal of Urology ha definitivamente smentito questa convinzione. Gli studiosi hanno condotto una ricerca che ha messo a confronto ciclisti, nuotatori e corridori per capire se la prima delle tre discipline incidesse negativamente sulla salute sessuale di chi la praticava. Il risultato ha ...

Tumori : uno Studio collega i metalli del suolo alla mortalità a causa del cancro : Il rischio di morire di tumore non è lo stesso in tutte le aree geografiche. Esistono molti fattori che esercitano un’influenza e, tra questi, il tipo di terreno, poiché può contenere metalli pesanti e semimetalli che sono cancerogeni per gli umani. L’esposizione cronica a questi elementi tossici, che entrano nel corpo attraverso la catena alimentare, potrebbe aumentare la frequenza di alcuni Tumori in determinate zone. Per questi motivi, i ...

"Asperger - medico che ha dato il nome alla sindrome - aiutò i nazisti e condannò all'eutanasia centinaia di bambini". L'accusa in uno Studio : Il pediatra austriaco, Hans Asperger, che ha dato il nome all'omonima sindrome, "cooperò attivamente" con il programma di eutanasia dei nazisti. Lo afferma un nuovo studio di Herwig Czech, storico all'Università medica di Vienna, che sostiene come "Asperger riuscì ad adattarsi al regime nazista e fu ricompensato per le sue affermazioni di lealtà con opportunità di carriera". Tra le accuse rivolte al pediatra, ...

"La Grande Barriera Corallina australiana sta morendo a causa dello 'stress da calore". Lo Studio pubblicato su Nature : I coralli della Grande Barriera Corallina australiana hanno una tolleranza allo stress da calore più bassa di quanto finora ritenuto e questo contribuisce a cambiamenti permanenti nel mix di specie in alcune delle regioni più incontaminate della Barriera, che è parte del patrimonio mondiale Unesco e si estende per 2300 km al largo della costa nordest dell'Australia. E' il risultato di uno studio internazionale, pubblicato su ...

Salute - Studio Usa : la dipendenza dagli smartphone è come quella dagli oppoidi : Toglietemi tutto, ma non il mio smartphone. Ormai molto spesso il legame indissolubile con il telefonino potrebbe ricalcare un celebre slogan del passato. Scatenando addirittura liti come quella tra un padre e una figlia a Lecce, dove la ragazzina si è tagliata un polso procurandosi una lieve ferita. Lo conferma un recente studio americano, che paragona la dipendenza da questo dispositivo – la ‘digital addiction’ – a ...

Usa - lo Studio : “Chi vive vicino a impianti di petrolio e gas è 8 volte più esposto a rischi di cancro” : Chi vive vicino a impianti di petrolio e gas è più esposto a rischi di cancro. Lo dice uno studio che ha analizzato le concentrazioni di inquinanti atmosferici, inclusi agenti cancerogeni come il benzene, oltre i livelli ritenuti accettabili dall’Epa (Environmental protection agency), lungo la Northern Front Range del Colorado. La ricerca, pubblicata su Environmental Science & Technoogy dell’American Chemical Society, è stata condotta da un ...

Studio legale Usa scarica avvocato Trump dopo perquisizione

“Tiratemi fuori subito!”. Pubblicità e - nel frattempo - la Palapa ‘esplode’. Succede l’incredibile all’Isola dei Famosi. Dopo quell’accusa pesantissima - Jonathan non si tiene più e vomita tutto. Alessia Marcuzzi e lo Studio a bocca aperta : Forse pochi ci avrebbero scommesso, ma Jonathan Kashabian è riuscito a eliminare Alessia Mancini, la naufraga data per favorita da settimane ‘caduta’ al televoto con il 56% delle preferenze. E così, a un passo dalla finalissima, la ex Letterina ha salutato l’Honduras per sempre, perché si è rifiutata di continuare l’avventura come concorrente ‘sospesa’: “Ho una famiglia a casa che mi ...

“Aggrava i sintomi dell’Alzheimer”. Lo Studio choc : l’alimento (usato da tutti) interferisce con il sistema nervoso e aumenta ansia - apatia e depressione : In Italia, più di un milione di persone soffrono di demenza. In tutto il mondo, più di 44 milioni di persone soffrono di demenza, circostanza che rende la malattia una crisi sanitaria globale che deve essere affrontata. Uno dei segnali più comuni del morbo di Alzheimer è la perdita di memoria, soprattutto il dimenticare informazioni apprese di recente. Secondo i ricercatori della Universitat Autònoma de Barcelona, il consumo costante e ...

Cellulari : causano tumori molto rari - ecco cosa rivela uno Studio : L'associazione tra Cellulari e tumori è stata dimostrata da uno studio che ha avuto inizio dal 2005. Si tratta della più grande ricerca mai effettuata per quanto riguarda le radiazioni e le radiofrequenze, condotto dall'Istituto Ramazzini con il finanziamento dei fondi regionali, della Protezione Elaborazioni Industriali, Inalil e Arpae. Il verdetto è però arrivato solo adesso e quanto emerso ha destato parecchia preoccupazione. I risultati ...

Cellulari - Studio Ramazzini : “Causano tumori molto rari”/ Rischio cresce con elevata esposizione ai ripetitori : Secondo un recente studio scientifico italiano i ripetitori per telefonia mobile causano danni, ad esempio possibili tumori cerebrali e disturbi al cuore, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:35:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 22 marzo : in Studio Susanna Messaggio. Il ritorno di Mina : Oggi, giovedì 22 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:11:00 GMT)

“Vergogna totale”. Caos assoluto a Ballando con le Stelle : la prima grossa grana per una Milly Carlucci in difficoltà. Fuori dallo Studio televisivo si scatena la polemica. E c’è chi accusa anche la padrona di casa : Accuse in diretta, accesi scambi verbali. E uno strascico che poi è proseguito anche sui social, allargando il numero di personaggi coinvolti nella polemica. Un caso che sta tenendo banco in queste ore e continua ad accendere micce nell’etere quello andato in scena nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il protagonista lui, Ivan Zazzaroni, uno dei giudici chiamati a valutare i concorrenti in gara e assegnare ...

ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - Federica Pirri torna in Studio e accusa : "Sei falsa - tra te e Giorgio 3 baci..." : Nella puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne, ANNA TEDESCO decide di lasciare lo studio dopo un confronto con Federica Pirri, ex dama del programma.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:00:00 GMT)