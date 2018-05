Steph Curry è tornato | ha segnato 28 punti in 27 minuti giocati

NBA - Steph Curry rientra in gara 2 contro i Pelicans : ROMA - Le ultime riserve sembrerebbero essere state sciolte: a meno di clamorose sorprese - che in questa vicenda non sono certo mancate - Steph Curry questa notte tornerà in campo per prendere parte ...

Stephen Curry - l’uomo dei tiri da tre punti supersonici : Piedi per terra, libero o con il tempo necessario per l’esecuzione. Non c’è uno scenario migliore per prendersi un buon tiro nella pallacanestro, perché sono le condizioni migliori per infilare la palla nella retina. Il concetto vale per chiunque abbia calcato un parquet ed è una regola nel momento in cui c’è l’eccezione a confermarla. L’anomalia ha il nome di Stephen Wardell, meglio noto come Steph, e il cognome di ...

NBA - Kerr : 'Niente Curry al primo turno playoff' - ma Steph spera di esserci : A Oakland la sconfitta incassata contro i Jazz è davvero l'ultimo dei problemi. Con il roster ridotto ai minimi termini - Durant e Green dovrebbero rientrare a breve, Thompson invece è ancora alle ...

Perché Stephen Curry è un giocatore speciale : Stephen Curry ha compiuto 30 anni il 14 marzo. Curry è considerato uno dei giocatori di basket più forti della sua generazione, ha vinto due degli ultimi tre campionati NBA con i Golden State Warriors e in molti pensano che The post Perché Stephen Curry è un giocatore speciale appeared first on Il Post.

Steph Curry - i 30 anni del “Messi” del basket Nba : Guadagna come Leo Messi, tira come e forse meglio di lui, agli inizi è stato circondato anch'egli dallo scetticismo generale per il fisico non propriamente erculeo, e il 14 marzo varca, otto mesi e mezzo dopo la Pulce, la soglia dei trent'anni.È il playmaker dei Golden State Warriors Stephen "Steph" Curry che, alla pari di Messi, divide con un altro la palma di numero uno del suo sport. Un altro molto più prestante ...

VIDEO Danilo Gallinari risponde a Steph Curry : che canestro da centrocampo sulla sirena! : Un autentico lampo di classe e talento: Danilo Gallinari, da centrocampo sulla sirena. Il Gallo ha chiuso così il primo tempo della sfida tra Golden State Warriors e i suoi Los Angeles Clippers, riuscendo a rendere meno amaro un primo tempo difficile per la sua squadra, letteralmente sotterrata dalle triple di Steph Curry prima di riuscire a trovare una reazione nella seconda metà della partita. Di seguito il VIDEO dello stupendo canestro ...

NBA 2018 : Steph Curry riparte con 44 punti - Cleveland perde contro Washington : Dopo la classica pausa che segue l’All Start Game, per concedere qualche giorno di riposo a tutti i giocatori, quest’oggi sono ricominciate la partite valide per la stagione regolare NBA 2017-2018, che ormai sta volgendo al termine. Questi ultimi match in programma sono fondamentali per determinare quali squadre andranno ai playoff e gli accoppiamenti della post season. Hanno ricominciato nel migliore dei modi i Golden State ...

