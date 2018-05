Spese militari | record nel mondo | 1 739 miliardi di dollari nel 2017 In Russia calano

Spese militari - record di spesa nel mondo : 1.739 miliardi di dollari nel 2016. In Russia calano - il maggior aumento in Cina : Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, India e Russia sono i paesi che in valore assoluto hanno investito di più in Spese militari nel 2016. Ma Mosca, in realtà, è la prima che le ha in realtà diminuite per la prima volta dal 1998, mentre negli Usa, che continua a registrare il livello più elevato al mondo, sono rimaste stabili per il secondo anno consecutivo attestandosi a 610 miliardi di dollari. Pechino spende invece di più, con un incremento del ...

Record di Spese militari nel mondo : ANSA, - COPENHAGEN, 2 MAG - Il mondo spende sempre di più in armi ed eserciti. Nel 2017 le spese militari complessive sono cresciute dell'1,1% rispetto all'anno precedente, attestandosi su una cifra mondiale Record di 1.739 ...

Difesa : Sipri - in 2017 Spese militari mondiali a 1.739 mld dlr (+1 - 1%) : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – Le spese militari a livello mondiale hanno toccato 1.739 miliardi di dollari nel 2017, in crescita dell’1,1% rispetto al 2016: rappresentano il 2,2% del pil mondiale, ossia 230 dollari per persone. Le spese militari della Cina sono ancora aumentate proseguendo il trend degli ultimi due decenni mentre quelle della Russia hanno registrato un calo per la prima volta dal 1998. Negli Usa, che continua a ...

Difesa : Sipri - in 2017 Spese militari mondiali a 1.739 mld dlr (+1 - 1%) (2) : (AdnKronos) – “La persistenza elevata delle spese militari – sottolinea l’Ambasciatore Jan Eliasson, presidente del Cda di Sipri- è fonte di gravi preoccupazioni. Impedisce la ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti nel mondo”. L’aumento delle spese militari a livello mondiale, in questi anni, spiega Nan Tian, ricercatore Amex al Sipri, “è dovuto alla crescita sostanziale delle spese nei paesi ...

Usa : 'Fondamentale alleati della Nato aumentino le Spese militari' : "E' fondamentale che gli alleati della Nato aumentino le spese militari". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo al termine del summit Nato a Bruxelles. L'accusa è stata ...

STATI UNITI - POMPEO NUOVO SEGRETARIO DI STATO/ Vertice Nato - attacco alla Germania : "Aumenti Spese militari" : STATI UNITI, POMPEO NUOVO SEGRETARIO di STATO: oggi è a Bruxelles per il Vertice Nato. Le ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal SeNato(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:17:00 GMT)

Spese militari - Crippa (M5s) : “Non ho espresso pareri sui droni. Possono essere risorse utili - ma serve chiarezza sui soldi” : I droni ad uso militare e civile Possono essere una “risorsa utile” in vari settori, ma i programmi “non devono essere approssimativi, devono riportare coperture economiche sufficienti, devono dare garanzia di trasparenza nei contratti e non comportare inutili sprechi di risorse“. A scriverlo è Davide Crippa, deputato M5s, relatore in commissione speciale alla Camera di un decreto del ministero della Difesa del governo ...

Spese militari - deputato M5s relatore per l’acquisto di droni da 760 milioni. Il Pd : “Cinque Stelle favorevoli? E’ una notizia” : Le commissioni speciali del nuovo Parlamento ripartono dalle Spese militari. In particolare il primo punto all’ordine dei lavori dell’organismo – che sostituisce le commissioni permanenti finché non ci sarà un governo – è l’acquisto di droni per oltre 760 milioni in 16 anni. Il relatore è Davide Crippa, CinqueStelle. Le sue conclusioni, spiegano Pd e Liberi e Uguali, in sostanza sono favorevoli alla prosecuzione ...