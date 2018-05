Spazio | tutto pronto per la missione InSight | tre giorni al lancio | destinazione Marte

Luca Parmitano : "Quando c'è di mezzo lo Spazio - tutto può cambiare" : Abbiamo intervistato Luca Parmitano durante l'addestramento che l'anno prossimo lo riporterà sulla Stazione Spaziale Internazionale

Luca Parmitano : “Quando c’è di mezzo lo Spazio - tutto può cambiare” : Luca Parmitano in addestramento alla Nbl (foto: Nasa/ James M. Blair) “Sto andando a misurare un nuovo paio di guanti; mi serviranno presto”. Nello Spazio tutto cambia. Viene in mente questo quando a parlare è Luca Parmitano, l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea che a maggio 2019 tornerà a bordo della Stazione spaziale internazionale. Dopo Volare nel 2013, per Parmitano sarà la seconda missione oltre l’atmosfera terrestre, sebbene la sua ...

Spazio - Missione ExoMars : tutto pronto per il debutto del TGO - ha raggiunto la sua orbita di posizionamento : tutto pronto per il debutto del Tgo di ExoMars. Il Trace Gas Orbiter ha finalmente raggiunto la sua orbita di posizionamento dopo un anno di aerobraking che ha permesso la riduzione della velocità sfruttando l’attrito dell’atmosfera marziana. Ora – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – l’orbiter si trova a circa 400 chilometri sopra il pianeta rosso in attesa di dare il via alle operazioni scientifiche, fase clou della sua ...

2001 Odissea nello Spazio è Dio - il mondo e Nietzsche. Ma anche nulla di tutto questo : Quando la prima proiezione di 2001: Odissea nello spazio non era ancora finita, Rock Hudson si alzò dalla poltrona e uscì dalla sala domandando: "C'è qualcuno che può dirmi di che diavolo parla questo film?". Da allora – era il 29 marzo 1968, proiezione per Life, prima dell'uscita al cinema il 2 aprile 1968– sono state date a questa domanda decine, forse centinaia di risposte scritte, interpellando il ...

