Spazio | la NASA annulla il progetto del primo rover-robot lunare statunitense

Spazio : una sonda NASA cadrà sulla Terra il 1° Maggio : La recente caduta di Tiangong-1, la stazione spaziale cinese precipitata nell’Oceano Pacifico Meridionale la notte del 2 aprile, ha aumentato la sensibilità verso il già parecchio discusso problema dei detriti spaziali. Anche senza arrivare a oggetti della portata del Palazzo celeste, la cosiddetta ‘spazzatura cosmica’ viene spesso alimentata da frammenti più piccoli, come quelli provenienti dai satelliti in disuso. Qualche giorno fa è stata la ...

Spazio : confermata la nomina del nuovo capo della NASA : Via libera del Senato alla nomina di Jim Bridenstine a capo della NASA, come indicato dal presidente Donald Trump. L’ex parlamentare dell’Oklahoma ed ex pilota 42enne vorrebbe riportare l’uomo sulla Luna ed è favorevole a partnership con l’industria privata. Figura tra gli scettici in riferimento ai cambiamenti climatici. L'articolo Spazio: confermata la nomina del nuovo capo della NASA sembra essere il primo su Meteo Web.

Spazio : lanciato il satellite Tess della NASA - è il nuovo “cacciatore di pianeti” : lanciato con successo a bordo del Falcon 9 di SpaceX il nuovo satellite della NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite), il “cacciatore di pianeti” da 337 milioni di dollari, considerato l’erede del telescopio Kepler. Il liftoff è avvenuto da Cape Canaveral, in Florida: inizia così la nuova avventura di ricerca di nuovi pianeti simili alla Terra al di fuori del nostro Sistema Solare. Il lancio era stato inizialmente ...

Vita nello Spazio - NASA : trattative in corso per il futuro della ISS : La NASA sta discutendo con Roscosmos la possibilità di prolungare la presenza americana sulla Stazione Spaziale Internazionale per poter avere più tempo da dedicare allo sviluppo delle navette di tipo commerciale. Lo scorso 12 aprile, Robert Lightfoot, numero uno della NASA, ha preso parte a un’udienza della sottocommissione della House of Appropriations Committee e ha affermato che estendere la presenza degli astronauti americani sulla Iss ...

Spazio : rinviato il lancio del satellite NASA Tess : rinviato almeno fino a mercoledì il lancio del satellite NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite) dalla base di Cape Canaveral, in Florida: lo ha reso SpaceX, la compagnia di Elon Musk, che avrebbe dovuto lanciare il satellite a bordo di un suo razzo vettore Falcon 9. Tess, considerato l’erede del telescopio Kepler, ribattezzato “cacciatore di pianeti” “è in ottima salute e rimane pronto per il lancio“, ha ...

Liquido seminale umano nello Spazio : la Nasa studia le fasi della fecondazione : Sperma umano nello spazio. Ha un alto valore scientifico la missione Micro-11 della Nasa , che ha inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale , ISS, un campione di Liquido seminale umano. Scopo ...

Spermatozoi umani nello Spazio : ecco il progetto della NASA sul concepimento : La NASA sta per lanciare un progetto che potrebbe rispondere a una domanda molto delicata: è possibile concepire un essere umano nello spazio? L’agenzia spaziale statunitense porterà Spermatozoi umani sulla Stazione Spaziale Internazionale per testarne funzionalità e adattabilità in assenza di gravità: il seme umano sarà a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. L’obiettivo del progetto “Micro-11” condotto dall’Ames ...

Perché la Nasa ha spedito campioni di sperma umano nello Spazio : È possibile concepire nello spazio? No, niente di morboso. Nessun riferimento a congetture su rapporti sessuali tra astronauti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). Ma farsi delle domande (scientifiche) è più che lecito e gli esperti della Nasa non se ne stanno certo con le mani in mano. Così, per capire se uno spermatozoo sia in grado di fecondare una cellula uovo nello spazio, a inizio aprile hanno inviato con il Falcon9 di SpaceX ...

Spazio - Bio-robot e altre invenzioni : la NASA investe su tecnologie visionarie per rivoluzionare il futuro delle missioni spaziali : Sbucano dalla fantascienza le idee per il futuro delle esplorazioni spaziali. Mutaforma, Bio-robot, sistemi di individuazione dell’impatto delle meteoriti, sciami di telescopi spaziali, tecnologie per mappare piccoli detriti spaziali, sono alcune delle invenzioni su cui punta la NASA e che potrebbero un giorno potenziare l’esperienza umana e robotica nell’esplorazione spaziale. Sono 25 le proposte, ancora in una fase embrionale, selezionate nel ...

Spazio : tecnologie “visionarie” della NASA per il futuro : L’Agenzia spaziale statunitense si sta dedicando ad un programma chiamato NASA Innovative Advanced Concepts indirizzato alle indagini sull’impatto dei meteoriti, ai telescopi spaziali e alle tecnologie per mappare i piccoli detriti cosmici. L’Agenzia ha selezionato 25 proposte tecnologiche in fase iniziale, che potrebbero trasformare le future missioni sia umane sia robotiche, dare il via a nuove capacità esplorative e ...

Spazio : Dream Chaser - successo della collaborazione con Sierra Nevada per le future missioni NASA : Nelle scorse settimane il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) ha eseguito una campagna di prove nel Plasma Wind Tunnel “Scirocco”, per conto dell’azienda statunitense Sierra Nevada Corporation (SNC). I test – spiega l’ASI – sono stati condotti nell’ambito del programma di sviluppo di SNC per il Dream Chaser, il velivolo spaziale selezionato dalla NASA per trasportare rifornimenti sulla Stazione Spaziale ...

Spazio : il budget NASA - dal governo un finanziamento di oltre 20 miliardi di dollari : 20,7 miliardi di dollari. E’ questo l’ammontare del finanziamento che il governo americano ha versato alla NASA per l’anno fiscale 2018. Una cifra ben al di sopra delle aspettative – 1,6 miliardi di dollari in più rispetto a quanto richiesto – che ha consentito all’Agenzia di ripristinare i finanziamenti assegnati alle missioni di Osservazione della Terra, che la Casa Bianca aveva preventivato di cancellare: Plankton, ...