huffingtonpost

: #1maggio NESSUNA FESTA oggi per i lavoratori di serie B: precari, esternalizzati dalle cooperative, sfruttati, sott… - BarillariM5S : #1maggio NESSUNA FESTA oggi per i lavoratori di serie B: precari, esternalizzati dalle cooperative, sfruttati, sott… - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: 'Sottopagati, costretti a fare da babysitter e a togliergli la droga dalla faccia': bodyguard fanno causa a Johnny Depp… - kolombo_it : RT @HuffPostItalia: 'Sottopagati, costretti a fare da babysitter e a togliergli la droga dalla faccia': bodyguard fanno causa a Johnny Depp… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Sfruttati,dae a "lafaccia". Due guardie del corpo, Eugene Arreola e Miguel Sanchez, hanno fatto causa a Johnny Depp per il trattamento ricevuto tra l'aprile del 2016 e gennaio del 2018: i due affermano di essere stati privati anche del cibo e del riposo mentre erano impegnati a correre dietro all'attore e alla sua famiglia. "Spesso eranoa proteggere Depp da se stesso e dai suoi vizi, diventando delle vere e proprie balie - scrivono i loro avvocati -. Come quella volta in un night club in cui hanno dovuto pulire il suo viso sporco di sostanze illegali prima che qualcuno si accorgesse delle condizioni dell'attore".I bodyguard, secondo quanto riferito, dovevano prendersi cura anche dei figli. Compiti che andavano ben oltre le loro formali mansioni e che non venivano retribuiti. Ecco perché i due ora ...