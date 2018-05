SOS processionaria | un serio pericolo per uomini e animali

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Come tutti gli anni, in questo periodo, è emergenza. Parliamo di lepidotteri che si spostano, forman do un’ordinata fila indiana, alla ricerca di un luogo in cui interrarsi, prediligendo pinete, boschi di querce, versanti soleggiati e perimetri dei boschi.Oltre a desfogliare piante intere, lamette inrischio la salute deglie degli.I suoi peli urticanti, infatti, si separano facilmente dal dorso, per contatto diretto o indiretto (es. vento ), aderendo facilmente a pelle, mucose e vestiti.I sintomi, a seconda della zona colpita, possono essee: dolorose eruzioni cutanee con forte prurito, congiuntivite, infiammazione oculare sino alla cecità, starnuti, mal di gola, difficoltà di deglutizione, difficoltà respiratorie provocate dal broncospasmo, sino allo shock anafilattico e alla morte nei casi più gravi. Nei cani: intensa salivazione, ...