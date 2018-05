Sorpresa Call of Duty Black Ops 3 | nuove armi | modalità ed evento Operation Swarm

A Sorpresa nuova mappa gratis in Call of Duty WW2 direttamente da Modern Warfare : Sledgehammer Games ha aggiunto una nuova mappa in Call of Duty WW2, "Spedizione del 1944" (Shipment 1944 in inglese, era quasi tutto vero), una versione rinnovata della mappa delle spedizioni di Call of Duty 4 Modern Warfare. L'ottima notizia è che questa mappa arriva in maniera totalmente gratuita per tutti su Xbox One, PS4 e PC. C'è anche un trailer che consigliamo di guardare. https://www.youtube.com/watch?v=LFs917Wb35A La mappa ...