Somalia | Save the Children | “Quasi mezzo milione di persone colpite dall’alluvione | con

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Sono 427.000 lein: di queste 175.000già sfollate l’anno scorso a causa della siccità e della famesono state costrette dai catastrofici allagamenti a spostarsi nuovamente, divenendo ancora più vulnerabili alla malnutrizione e a malattie quali diarrea acuta e colera. A denunciare il peggioramento di una situazione umanitaria già fragile – incirca 5.4 milioni disono in condizioni di bisogno – èthe, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro. A causare le alluvioni lo straripamento dei due maggiori fiumi della, con il livello dello Shebelle che ad aprile ha raggiunto quasi quattro metri in pochi giorni: a una settimana dal loro inizio, le piogge non accennano a diminuire. Jalafay Isak, membro del team di risposta all’emergenza di ...