Soldi della Camorra riciclati a Montecatini terme | 2 condanne

[L'inchiesta] Dai Soldi per i conigli selvatici al "reddito di libertà" per le donne - i fondi facili della Regione più spendacciona d'Italia : Era entrata in Commissione Bilancio con trentacinque articoli, ne è uscita con centoventi. Dentro, una marea di spese spicciole: soldi ai comuni, finanziamenti a spettacoli, fiere, sagre, iniziative varie sui territori, e un malloppo di assunzioni, che non mancano mai. E' la Legge Finanziaria della Regione Sicilia. Deve essere approvata entro il 30 aprile, ...

Giro d’Italia 2018 - quanti Soldi guadagnano Aru - Froome e gli altri favoriti? Gli stipendi dei campioni della Corsa Rosa : Sono tante le stelle che parteciperanno al Giro d’Italia 2018, molti big saranno al via da Gerusalemme con l’obiettivo di conquistare l’ambita maglia Rosa e di festeggiare tra le bellezze di Roma. La prima Corsa a tappe della stagione si preannuncia altamente appassionante e avvincente con tanti campioni pronti a darsi battaglia per i piazzamenti più importanti. Alcuni dei top rider in circolazione si cimenteranno sulle strade ...

Venezia - il prete sparito con i Soldi della parrocchia era in cura per ludopatia : Venezia, il prete sparito con i soldi della parrocchia era in cura per ludopatia Venezia, il prete sparito con i soldi della parrocchia era in cura per ludopatia Continua a leggere

Venezia - il prete sparito con i Soldi della parrocchia era in cura per ludopatia : Don Flavio era sparito dalla parrocchia nel 2016 lasciando una lettera ai fedeli che parlava di affaticamento e del bisogno di riposo. Ma a Spinea, provincia di Venezia, si è scoperto subito che i ...

Aeroporto di Trapani. L'Osservatorio della Legalità ha visto i documenti sui Soldi spariti : I legali delL'Osservatorio della Legalità - Avv. Vincenzo Maltese e Dott. Marco Amato - a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, hanno incontrato il Responsabile del 4° Settore , Sviluppo ...

Fabrizio Frizzi - lo spreco di Soldi della Rai sul suo programma storico : parte l'indagine : È lei che ha ideato un format, poi lo ha lasciato in un cassetto e alla fine lo ha ricomprato, con risorse pubbliche, da una società esterna, riproponendo la stessa idea e lo stesso contenuto? Sì, ...

Montepaschi - lo schifo della banca rossa : i politici - vip e parenti che hanno rubato i Soldi degli italiani : A Siena ieri si è tenuta l' assemblea del Monte dei Paschi, banca posseduta al 70% dal ministero dell' Economia. L' ingresso dello Stato nel capitale dell' istituto più vecchio d' Europa, o così ci raccontano, è costato alla collettività qualcosa come 7 miliardi di euro e ha peggiorato i conti pubblici.

Cassazione : 'sì' al sequestro dei Soldi della Lega : Sequestrare i fondi della Lega. Arriva un 's ì ' della Cassazione al ricorso presentato dalla procura di Genova, che chiedeva di estendere il blocco dei fondi anche alle somme che arriveranno in ...

Quanti Soldi ha vinto chi ha scommesso sul 3-0 della Roma? Cifre da capogiro per una quota spropositata! : Il popolo giallorosso ha sempre creduto nell’impresa di ribaltare il 4-1 maturato al Camp Nou, i 60mila spettatori dell’Olimpico hanno spinto la Roma verso la leggenda e i ragazzi di Eusebio Di Francesco non hanno deluso: sonoro 3-0 al Barcellona e qualificazione alle semifinali della Champions League 2018 di calcio. Sperarci nel profondo del proprio cuore è un conto ma qualche inguaribile ottimista avrà anche scommesso su questo ...

I Soldi della 'ndrangheta in edilizia e gioco d'azzardo. 4 imprenditori arrestati : Sequestrati beni per 50 milioni di euro tra aziende, appartamenti e terreni edificabili - Quattro noti imprenditori di Reggio Calabria sono stati fermati in un'operazione dalla Dda reggina perchè ...

"Affari privati con i Soldi della Regione" : Finpiemonte - ora è caccia ai complici : Potrebbe parlare con personaggi coinvolti nell'inchiesta. C'è il rischio di inquinamento delle prove. E poi, è ancora titolare di aziende e i soldi sottratti a Finpiemonte non sono ancora saltati ...

BROKER DI PAVIA UCCISO IN MESSICO/ Ultime notizie - la denuncia della compagna : “Doveva cambiare dei Soldi” : BROKER di PAVIA UCCISO in MESSICO Ultime notizie, ammazzato con due colpi di pistola: “Sono un ladro”. Un 37enne pavese, nato in Spagna, UCCISO con due revolverate in MESSICO(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:27:00 GMT)

Dai falsi invalidi i Soldi per finanziare l'abolizione della legge Fornero? C'è differenza fra 13 - 6 milioni e 50 miliardi. : Alberto Brambilla, già sottosegretario con delega alle questioni previdenziali del ministro Maroni ed esperto per queste stesse materie della Lega, ha presentato ieri la sua innovativa proposta (Repubblica, 26 marzo 2018, articolo di Valentina Conte): si potrebbe finanziare la revisione della legge Fornero sulle pensioni tagliando 50 miliardi in dieci anni, per "quell'assistenza che va ai falsi invalidi e a chi non se lo merita, ...

Bergamo - abusa della nipotina per anni/ Ultime notizie : 43enne arrestato - offriva Soldi in cambio del silenzio : Bergamo, abusa della nipotina per anni: zio 43nne, sposato e padre di due bambini piccoli è stato arrestato. Avrebbe violentato la bambina, oggi 15enne, dal 2012 al 2016.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:40:00 GMT)