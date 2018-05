Snooker | Mondiali 2018 | Wilson-Higgins e Hawkins-Williams le due semifinali Che sfide al

Snooker - Mondiali 2018 : Judd Trump batte Ricky Walden - ai quarti anche Mark Williams : È stato completato oggi il quadro dei quarti di finale dei Mondiali di Snooker. Nella giornata di oggi sono tornati a fronteggiarsi Ricky Walden e Judd Trump, per dirimere la parità di ieri. A vincere è stato il numero quattro del mondo, che ha prevalso per 13-9, volando ai quarti dove affronterà John Higgins, che già ieri si era sbarazzato di Jack Lisowki per 13-1. Uno scontro davvero entusiasmante, remake della finale di sette anni fa. anche ...

Snooker - Mondiali 2018 : Higgins ai quarti di finale - Ding ipoteca il pass - Walden-Trump in parità : Al Crucible Theatre di Sheffield proseguono i Mondiali 2018 di Snooker con quattro match degli ottavi di finale. Prova di forza dello scozzese John Higgins, già quattro volte Campione del Mondo che ha surclassato l’inglese Jack Lisowski (giustiziere di Stuart Bingham al primo turno) con un netto 13-1. Ora Higgins sfiderà il vincente del derby inglese tra Ricky Walden e Judd Trump, attualmente in perfetta parità (8-8). Il gallese Mark ...

Snooker - Mondiali 2018 : entra tra i migliori otto il nordirlandese Mark Allen : Completato il primo degli ottavi di finale ai Mondiali di Snooker: entra tra i primi otto il nordirlandese Mark Allen, che batte per 13-8 l’inglese Joe Perry e diventa così il primo a staccare il pass per i quarti di finale. Altri tre ottavi però oggi sono iniziati o hanno visto la loro prosecuzione. Due ottavi di finale hanno completato la seconda parte e domani emetteranno i loro verdetti: l’inglese Barry Hawkins è avanti 9-7 ...

Snooker - Mondiali 2018 : Trump si salva con Wakelin - McGill avanza agli ottavi di finale. I risultati di oggi (26 aprile) : Soltanto due sessioni di gare nella giornata di giovedì 26 aprile ai Mondiali 2018 di Snooker. Al Crucible Theatre di Sheffield si è definito il tabellone degli ottavi di finale, gli ultimi due giocatori a passare il turno sono stati l’inglese Judd Trukp e lo scozzese Anthony McGill. Trump, numero quattro del ranking e già numero uno, si è salvato contro uno scatenato Chris Wakelin. Il qualificato inglese ha seriamente messo in difficoltà ...

Snooker - Mondiali 2018 : si va verso il completamento dei sedicesimi. Oggi al via gli ottavi di finale : Tre incontri completati ieri ai Mondiali di Snooker, mentre gli ultimi due sedicesimi di finale sono stati interrotti e verranno completati Oggi, quando si giocheranno i primi ottavi di finale. Due dei tre scontri completati ieri in realtà erano stati iniziati martedì e poi interrotti, ma i risultati sono sulla stessa falsariga dell’andamento del match prima della sospensione. Va ricordato che i sedicesimi si giocano al meglio dei 19 ...

Snooker - Mondiali 2018 : eliminato Stuart Bingham - Ding e Walden avanti. Robertson sotto. I risultati di oggi (24 aprile) : Proseguono i Mondiali 2018 di Snooker al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra). Le sorprese non mancano: Stuart Bingham, Campione del Mondo 2015, è stato eliminato dal qualificato Jack Lisowski per 10-7. L’inglese ha fatto fuori il connazionale ben più quotato e si è così qualificato agli ottavi di finale dove affronterà il vincente del match tra il favorito scozzese John Higgings e il thailandese Thepchaiya Un-Nooh. Il cinese Ding ...

Snooker - Mondiali 2018 : poche sorprese nella terza giornata. Avanza Barry Hawkins : terza giornata con poche sorprese ai Mondiali 2018 di Snooker. Al Crucible Theatre di Shefflield sono cinque gli incontri andati in scena oggi, con tre sfide che si sono concluse e due che verranno completate domani. Il più atteso di giornata era l’inglese Barry Hawkins, numero sei del ranking mondiale: il padrone di casa non ha deluso le aspettative, pur soffrendo forse più del previsto. L’inglese ha sconfitto per 10-7 nel ...

Snooker - Mondiali 2018 : O’Sullivan non tradisce - avanzano Wilson e Haotian : Nonostante l’eliminazione del due volte campione uscente e numero uno del mondo Mark Selby nella giornata di ieri, i Mondiali di Snooker 2018 stanno entrando nel vivo. Nella giornata di oggi sono arrivati altri verdetti: a partire dal successo in rimonta di Ronnie O’Sullivan, costretto ad inseguire dopo aver chiuso la sessione di ieri sotto per 6-3 contro Stephen Maguire. Nella giornata odierna, però, non c’è stata storia e the ...

Snooker - Mondiali 2018 : che sorpresa al Curcible - subito eliminato Mark Selby! In difficoltà anche O’Sullivan : Non è un caso, probabilmente, che i Mondiali di Snooker si svolgano all’interno di un teatro. Al Crucible Theatre di Shefflield, infatti, la prima giornata dell’edizione 2018 ha visto subito l’eliminazione di Mark Selby: numero uno del mondo e due volte campione uscente del torneo, non è mai stato in partita per avanzare al secondo turno. anche nelle altre partite, in difficoltà tanti dei big della vigilia, compreso Ronnie ...

Snooker - Mondiali 2018 : quanti soldi guadagnano i giocatori e il vincitore? Montepremi da urlo al Crucible! : Il Mondiale 2018 di Snooker è uno degli eventi sportivi più attesi in Gran Bretagna. La rassegna iridata che si svolge al Crucible Theatre di Sheffield regala sempre tante emozioni agli appassionati di biliardo che dal 21 aprile al 7 maggio potranno divertirsi con le gesta dei migliori giocatori del Pianeta. Si incomincia dai sedicesimi di finale, si gioca un tabellone a eliminazione diretta che porterà all’attesissimo atto conclusivo. Il ...

Snooker - Mondiali 2018 : sabato inizia la competizione - il montepremi sfiora i due milioni di Sterline : Il Crucible Theatre di Sheffield, in Inghilterra, nelle prossime due settimane sarà il palcoscenico dell’evento dell’anno per quanto riguarda lo Snooker: i Campionati del Mondo. La sede è la solita, i protagonisti più attesi, di fatto, anche: gli ingredienti ci sono tutti per vivere un grande spettacolo sportivo. I favoriti Come detto, i nomi che partiranno con i favori del pronostico sono gli stessi degli ultimi anni. A partire dal ...