Sindaci | sabato da Parma parte tour ‘Italia in comune’ 2

Sindaci : sabato da Parma parte tour ‘Italia in comune’ : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – ‘Civici e cittadini insieme per un’idea comune di governo”. E’ questo lo spirito della prima tappa del tour nazionale di Italia in Comune, il nuovo partito dei Sindaci, che si terrà sabato 5 maggio alle 10.30 presso lo Starhotels Du Parc di Parma. Lo slogan -‘La società che sogniamo, la società che vogliamo- è il messaggio alla base del nuovo progetto politico, di cui Federico ...