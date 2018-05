Shinrin-yoku | il bagno nella foresta che fa bene alla salute

gqitalia

: #Shinrinyoku, il #bagno nelle #foreste che dona #felicità - FrancyFavotto : #Shinrinyoku, il #bagno nelle #foreste che dona #felicità - AnteEstreias : Passatempo Shinrin-Yoku (FNAC - FACEBOOK) - FrancyFavotto : #Salute e #prevenzione: #ShinrinYoku, il #bagno nelle #foreste che dona #felicità. -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Immergersinatura faallo spirito, e lo sappiamo. Ci aiuta a scrollarci di dosso lo stress del lavoro, ci riavvicinaterra, alle nostre sensazioni, e ci permette di disintossicarci da tutte quelle tecnologie di cui ormai non riusciamo più a fare a meno. E in qualche modo aiuta la nostra. In Giappone, questafica pratica ha un nome:, letteralmente, come racconta al Time il dottor Qing Li. Nelle sue ricerche, per esempio, lo studioso ha rilevato l’efficacia di una permanenza prolungata tra gli alberiprevenzione dei tumori. Una ricerca condotta su un gruppo di lavoratori giapponesi con età compresa tra i 37 e i 55 anni ha potuto verificare l’effetto sull’organismo di lunghe passeggiatenatura incontaminata: in particolare è stato rilevato un aumento della produzione di proteine anti-tumorali e ...