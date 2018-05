Shawn Mendes | il singolo con Khalid “Youth” uscirà il 3 maggio

Svelati i primi dettagli del nuovo album di Shawn Mendes : tracklist - titolo e data di uscita : Svelati i primi dettagli del nuovo album di Shawn Mendes: grazie ad una diretta su Youtube ieri sera e ad alcuni indizi Svelati sui social, il cantante canadese ha rivelato alcune novità sul disco in uscita a maggio. Anticipato da ben due brani, In My Blood e Lost In Japan, Shawn Mendes: The album, questo il titolo scelto per il terzo progetto discografico dell'artista, uscirà il prossimo 25 maggio in tutto il mondo. L'album è già disponibile ...

Shawn Mendes ha svelato data di uscita - cover e tracklist del nuovo album! : Indovina qual è il titolo? The post Shawn Mendes ha svelato data di uscita, cover e tracklist del nuovo album! appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes ha vinto a un’EPICA rap battle : Sa anche rappare <3 The post Shawn Mendes ha vinto a un’EPICA rap battle appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes ha cantato “In My Blood” alla festa di compleanno della Regina Elisabetta : L'invitato ideale per un party di compleanno The post Shawn Mendes ha cantato “In My Blood” alla festa di compleanno della Regina Elisabetta appeared first on News Mtv Italia.

Rihanna e Shawn Mendes tra le 100 persone più influenti del mondo secondo il Time : Congratulazioni! The post Rihanna e Shawn Mendes tra le 100 persone più influenti del mondo secondo il Time appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : adesso può finalmente cantare di un certo argomento (e non è quello che stai pensando) : C’è qualcosa di cui Shawn Mendes non ha mai potuto parlare nei suoi primi due album e, adesso che sta per arrivare il terzo, finalmente si può togliere questo sfizio. [arc id=”a22f2012-96f9-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Abbiamo già ascoltato “In My Blood“ e “Lost in Japan” in cui il cantante canadese affronta rispettivamente ansia e allegria, ma c’è un altro argomento di cui vuole parlare in uno dei ...

Shawn Mendes ha cantato per la prima volta live “In My Blood” ed è stato fantastico : Shawn Mendes ha scelto la trasmissione della tv americana “The Late Late Show with James Corden” per presentare per la prima volta live la sua nuova canzone “In My Blood”. [arc id=”0bae354a-feb2-11e6-bffd-a4badb20dab5″] È successo la sera di giovedì 28 marzo, a una settimana esatta dalla pubblicazione del brano. Il risultato della performance è davvero da pelle d’oca: Shawn è riuscito a trasmettere a ...

La nuova direzione funk in Lost In Japan di Shawn Mendes anticipa il terzo album : audio - testo e traduzione dell’inedito : È uscito oggi venerdì 23 marzo Lost In Japan di Shawn Mendes, disponibile sulla piattaforme digitali streaming e download. Dopo la pubblicazione di In My Blood, rilasciato giovedì 22 marzo, Shawn Mendes regala ai fan una nuova canzone, anch'essa facente parte del nuovo progetto discografico in uscita nei prossimi mesi. Lost In Japan è quindi il secondo inedito pubblicato da Shawn Mendes, che si discosta completamente per sonorità e testo ...

Shawn Mendes : sorpresa - è uscita anche “Lost In Japan”! : Se c’è un artista in grado di sorprendere sempre il proprio fandom è sicuramente Shawn Mendes. Il giorno dopo aver pubblicato “In My Blood”, la pop star canadese ha rilasciato un’altra, incredibile canzone: si intitola “Lost In Japan” ed è disponibile dalla mezzanotte di venerdì 23 marzo. via GIPHY Rispetto alla precedente, “Lost In Japan” tratta un tema molto caro a Shawn Mendes: l’amore! ...

Camila Cabello e Shawn Mendes tra gli ospiti dei KCA 2018 : come seguire l’evento dall’Italia : Sono stati annunciati gli ospiti dei KCA 2018. La nuova edizione dell'evento di Nickelodeon sarà condotta, per il secondo anno consecutivo, da John Cena, superstar del WWE. I KCA 2018 andranno in scena sabato 24 marzo in California live dal Forum di Inglewood, in Italia potranno essere seguiti in differita venerdì 30 marzo su Sky, sui canali Nickelodeon. Nel nostro Paese, lo show sarà in onda in premiere venerdì 30 marzo alle 20.30 solo su ...

Shawn Mendes canterà alla festa di compleanno della Regina Elisabetta : Il prossimo mese la Regina Elisabetta II spegnerà ben 92 candeline. via GIPHY In occasione di questo importantissimo compleanno verrà organizzato un grande party alla Royal Albert Hall di Londra domenica 22 aprile. Alle celebrazioni si unirà anche una delle tue pop star preferite: Shawn Mendes! Oltre a Shawn, canteranno davanti alla Regina Elisabetta e a tutti suoi ospiti anche Shaggy, Tom Jones, Kylie Minogue, Anne-Marie e Craig David. [arc ...

Audio - testo e traduzione di In My Blood di Shawn Mendes - una disperata richiesta d'aiuto : In My Blood di Shawn Mendes è il nuovo singolo pubblicato il 22 marzo e disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. Si tratta del primo singolo del giovane cantante statunitense, a breve in uscita con un nuovo progetto discografico. In My Blood di Shawn Mendes è soltanto il primo singolo ...

Audio - testo e traduzione di In My Blood di Shawn Mendes - una disperata richiesta d’aiuto : In My Blood di Shawn Mendes è il nuovo singolo pubblicato il 22 marzo e disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. Si tratta del primo singolo del giovane cantante statunitense, a breve in uscita con un nuovo progetto discografico. In My Blood di Shawn Mendes è soltanto il primo singolo estratto dall'album, e domani 23 marzo arriverà una nuova canzone, così come anticipato dallo stesso Shawn sui social network negli ultimi ...

Shawn Mendes ha pubblicato la nuova canzone “In My Blood” e un messaggio speciale per i fan : Come promesso, a mezzanotte in punto di giovedì 22 marzo Shawn Mendes ha pubblicato il singolo “In My Blood”, estratto dal suo nuovo progetto discografico in arrivo tra pochissimo. via GIPHY Alza il volume a palla: dopo aver ascoltato “In My Blood” non potrai fare a meno di risentirla in loop per tutta la giornata! La canzone si apre lenta per poi crescere incalzante strofa dopo strofa, sfociando nel ritornello nel ...