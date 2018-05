Shannen Doherty torna sotto i ferri

«Devo operarmi di nuovo» - ma Shannen Doherty non perde il sorriso : «Il mio medico mi ha prelevato un po’ di sangue in vista del prossimo intervento chirurgico». La lotta di Shannen Doherty contro il cancro continua. Dopo il sospiro di sollievo tirato quasi un anno fa, quando annunciò su Instagram che la sua malattia era in fase di remissione, adesso l’attrice americana è costretta a operarsi di nuovo. Nel post non entra nei dettagli, ma fa capire che a breve finirà di nuovo sotto i ferri e che questo – ...

Una brutta bestia, il cancro. Davvero brutta. Perché ti illude. Ti fa credere di essere guarito e poi ti dà il colpo di grazia mettendoti di fronte alla realtà. Capita spesso. Ed è capitato anche a lei, Shannen Doherty che lo scorso autunno, tutta felice e sorridente, aveva annunciato al suo pubblicato di stare bene. Molto meglio, comunque, rispetto al periodo precedente.

