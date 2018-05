Sfera Ebbasta e due Rolex sul palco Sulla graticola con Briatore | Bonolis e Fedez | la

La provocazione di Sfera Ebbasta al Concertone a Roma scatena le polemiche sui social : “Avevo due rolex” : La provocazione di Sfera Ebbasta al Concertone a Roma: il trapper si è esibito sul palco del concerto del Primo Maggio in San Giovanni in Laterano, con alcune delle sue maggiori hit contenute nell'album Rockstar. Se già la sua presenza al Concertone aveva sollevato alcuni dubbi da parte della critica, l'arrivo sul palco dell'idolo dei teenager ha scatenato le polemiche degli utenti e dei telespettatori: Sfera Ebbasta al Concertone a Roma si è ...

Ghali e Sfera Ebbasta insieme con “Peace & Love” : Indietro 2 maggio 2018 2018-05-02T11:58:15+00:00 ROMA – Sono le due voci più rappresentative del trap italiano e si preparano a sfornare un nuovo successo insieme. E’ per il 4 maggio l’uscita di “Peace & Love”, singolo nato dalla collaborazione di Ghali e Sfera Ebbasta con il produttore Charlie Charles. A svelarlo i due rapper durante […]

Concertone del primo maggio - lo schifo sul palco : 'vaffa' - un rutto e poi il dito medio di Sfera Ebbasta : Non c'è solo la politica dello Stato Sociale al Concertone del primo maggio . Il 'Mi sono rotto il c***... della Casellati ' quasi impallidisce, nella giornatona rossa di piazza San Giovanni a Roma di ...

Sfera Ebbasta/ Il re della Trap “spaccherà” il concertone - e poi arriva Ghali… (Concerto Primo Maggio 2018) : Sfera Ebbasta parteciperà al concertone del Primo Maggio e dopo aver "spaccato" a Romadarà il via al top della collaborazione con un altro gigante della Trap italiana: Ghali.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:14:00 GMT)

Sfera Ebbasta - al Fabrique il re della trap : Per non parlare poi dei singoli 'Rockstar' e 'Cupido', entrati di diritto nella 'virale 100 globale' della medesima piattaforma di streaming. 'Il rock si è andato a perdere - aveva anche detto Sfera ...

Rapina all'in-store di Sfera Ebbasta - arrestati in 3 Video : 'Luce Blu vuol dire solo corri / Non farti prendere dal panico quando li incontri' recita il testo di 'Visiera A Becco' una delle più popolari HIT di #Sfera Ebbasta. Una frase che ha colpito nel segno la fanbase del trapper di Cinisello Balsamo, una rima nella quale, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, riescono ad identificarsi sempre più giovani italiani. Luce Blu vuol dire solo corri L'ironia della sorte ha voluto che dal giorno della ...

Sfera Ebbasta - l’intervista : “Innamorato? Sì - del mio business” : “Eravamo poveri, nulla è impossibile” è il quote della gallery di oggi @SferaEbbasta su Instagram, 3 foto del suo volo in jet privato da Parigi. C’è Sfera davanti al jet in posa con Moet in mano e zainetto nell’altra, Sfera che mangia, Sfera che brinda. Sfera, il ragazzo dei cin e di Ciny, Cinisello, sobborgo di palazzoni nella terra di nessuno tra Milano e Monza, oggi è il Re. Il suo ultimo disco in studio, Rockstar, l’ha spedito dritto nella ...

Icardi e Sfera Ebbasta protagonisti all’opening di “Brothers of the world” by Nike : Durante la Milano Design Week, Nike celebra il gioco del calcio con una mostra che racconta 40 anni di innovazione nelle maglie realizzate da Nike Football. L'articolo Icardi e Sfera Ebbasta protagonisti all’opening di “Brothers of the world” by Nike è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sfera Ebbasta a Radio Italia Rap : Cupido - l'album Rockstar e il tour : L'intervista viene trasmessa in contemporanea su Radio Italia e in streaming audio su RadioItalia.it . Il disco Rockstar , uscito a gennaio tuttora nella top five della classifica FIMI degli album ...

Polizia ferma Sfera Ebbasta mentre fuma marijuana in una Uber? (video) Video : 'Luce blu vuol dire solo corri, non farti prendere dal panico quando li incontri' recita il testo di 'Visiera a Becco' una delle più celebri HIT di #Sfera Ebbasta. L'ironia della sorte ha voluto che la scorsa notte il trapper autore di 'RockStar', cresciuto tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, si sia trovato a dover fronteggiare proprio un incontro ravvicinato con le temutissime 'Luci Blu' – definizione con la quale l'artista si riferisce ...