Serie C | sei club penalizzati | -10 punti al Matera

LECCE IN Serie B / Ritorno in cadetteria per i giallorossi dopo sei anni difficili : caroselli in città : LECCE in SERIE B, Ritorno in cadetteria per i giallorossi dopo sei anni: caroselli in città e grande emozione per un evento atteso fin da troppo tempo. L'eroe è il tecnico Fabio Liverani.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:54:00 GMT)

Softball - Serie A1 2018 : sei doppiette nella prima giornata. Partono forte Forlì e Bollate : La prima giornata del campionato di Serie A1 di Softball ha visto realizzarsi sei sweep, sei doppiette realizzate dalle squadre favorite. I match, però, hanno offerto comunque equilibrio ed emozioni, come quelli tra Castellana e Sestese. Il primo incontro, infatti, si è risolto solamente al nono inning, dopo due supplementari uno dei quali terminato 0-0. Il punteggio finale è stato invece 2-1. Vantaggio minimo anche in gara-2, vinta 5-4 in ...

Serie A - volata salvezza : il calendario delle sei squadre in lotta per non retrocedere. Tutte le partite - le avversarie - le date - gli orari : Mancano quattro giornate al termine del campionato e la volata salvezza è già lanciata. Il Benevento è già retrocesso in Serie B ma poi ci sono altre sei squadre in lotta per non occupare gli ultimi due posti che manderanno in cadetteria. Udinese e Cagliari a 33 punti, Chievo e Crotone a 31, SPAL a 29 e Verona a 25 ma con una partita in più da giocare (contro il Genoa). Di seguito il calendario della volata scudetto e le avversarie a confronto, ...

Serie C penalizzazione di sei punti per l'Arezzo : AREZZO - Altri sei punti di penalizzazione per l'Arezzo , Serie C, girone A, . La penalità è legata al mancato pagamento degli stipendi di febbraio. l'Arezzo scende così al penultimo posto in ...

Serie A. Inter autorevole - doppietta di Icardi. La Lazio ne fa sei al Benevento : Nerazzurri (3-0 a uno spento Verona) e biancocelesti accorciano sul terzo posto, sfruttando il mezzo passo falso della Roma a Bologna. La squadra di Inzaghi dilaga dopo essere stata sotto 2-1. Poker del Torino a Cagliari, quarta vittoria di fila per la Fiorentina

Serie A - Inter Napoli. Sarri a una cronista : 'Non ti ci mando perché sei una donna' : "Sei una donna e sei carina, per questo non ti mando affanc...". E' polemica sulla risposta sessista che Maurizio Sarri ha dato nel post partita a San Siro a una domanda di Titti Improta, giornalista ...

Serie B - il 2 e 3 aprile si recuperano le sei gare rinviate della 29giornata : Verranno recuperate lunedì 2 e martedì 3 aprile le gare dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B, rinviate sia a causa delle condizioni meteo che per l'improvvisa morte di Davide ...

Serie A - sei squalificati per un turno : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Sono sei gli squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di Serie A dopo l'ottava giornata di ritorno di campionato che ha visto scendere in campo solo Spal, Bologna, ...

Calcio - Serie A 2018 : ventiseiesima giornata. Bologna ed Inter si impongono in casa negli anticipi : ventiseiesima giornata per il campionato di Serie A di Calcio: si sono disputati oggi, come di consueto al sabato, i primi due anticipi. Nel pomeriggio il Bologna si è imposto in casa per 2-0 con il Genoa. Gran partita per la squadra di Donadoni che, nonostante le varie assenze, è riuscita a dominare l’incontro. Si sblocca Mattia Destro sul finale di primo tempo: la punta rossoblu riesce a tornare al gol dopo tante giornate di astinenza. A ...

Consigli per la ventiseiesima giornata di Serie A : Per la ventiseiesima giornata la formazione ideale è un 3-4-3; in porta si Consiglia di puntare su Allison in porta, il portiere brasiliano, dopo la partenza di Szczesny, destinazione Juventus, sta dimostrando di essere tra i migliori portieri al mondo. Consigliati anche il portiere del Napoli Reina, Sirigu del Torino e Buffon della Juve. La difesa ideale è costituita da Alex Sandro, in goal nell'ultima partita contro il Torino, De Silvestri, ...