Serie C | Malagò | «A giorni via libera alle squadre B»

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò a Sportitalia : «Preoccupato? Non si può rischiare» : Giovanni Malagò, presidente del Coni e attuale commissario della Lega Serie A, ha concesso una lunga intervista a Labirinto, contenitore di approfondimento a cura di Piero Giannico in onda sulle frequenze di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky). “Preoccupato per la vicenda dei Diritti tv: &e...

Balata : “su mercato estivo Serie B vuole seguire indicazioni Malagò” : Lega di serie B come Lega di serie A per quanto riguarda la data di chiusura del calciomercato estivo. Nell’Assemblea che si è svolta a Milano il presidente Mauro Balata ha posto il tema ai suoi club ricevendo unanime consenso: “Ho chiesto all’Assemblea di seguire la decisione presa dal commissario della Lega di serie A e presidente del Coni, Giovanni Malagò sulla data di chiusura del mercato estivo anticipata per la serie A e ...

Malagò : “Serie A campionato più bello e thriller del mondo” : “Juve Napoli? Finalmente abbiamo il campionato più attraente e thrilling del mondo, è coinvolta tutta la Serie A e questa è una nota di merito. Tutta Europa ce lo invidia”. Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, commentando la giornata di campionato che ha visto il Napoli vincere in casa della Juventus riaprendo la lotta scudetto. “Il Napoli aveva un risultato solo -l’analisi ...

Serie A - Malagò : 'Partite in contemporanea? Ok se d'accordo le tv' : 'Juve-Napoli? Finalmente abbiamo il campionato più attraente e thrilling del mondo, è coinvolta tutta la Serie A e questa è una nota di merito. Penso che tutta Europa ce lo invidia'. Così il ...

Malagò - l'Europa ci invidia la Serie A : ANSA, - ROMA, 23 APR - "Juve-Napoli? Finalmente abbiamo il campionato più attraente e thrilling del mondo, è coinvolta tutta la Serie A e questa è una nota di merito. Penso che tutta Europa ce lo ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Sky-MediaPro? Non preoccupato e spero non sia guerra» : «Se sono preoccupato dalla guerra tra Sky e Mediapro? Sinceramente no. Mi auguro che la parola guerra non corrisponda al vero. Non ho trovato nulla di sbagliato nel fatto che Sky non abbia aperto un dialogo di trattativa fino al giorno del deposito della caparra». Lo ha detto il commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, soffermandosi sulla questione legata ai Diritti tv al termine dell'assemblea odierna ...

Malagò : 'Con Governance Lega Serie A ci sarà la fine del commissariamento' : "Se nell'assemblea del 7 maggio si sarà completo l'iter dell'approvazione di tutta la Governance della Lega Serie A, io completerò il mio mandato da commissario con i subcommissari Corradi e Nicoletti"...

Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A/ Malagò ha messo d'accordo tutti : "Ecco perchè ho scelto lui' : Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A: "Valorizzare e sviluppare il calcio italiano". Le prime parole del nuovo numero del campionato di A.

Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A/ Malagò ha messo d’accordo tutti : “Ecco perchè ho scelto lui" : Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A: “Valorizzare e sviluppare il calcio italiano”. Le prime parole del nuovo numero del massimo campionato di calcio italiano, eletto ieri(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:18:00 GMT)