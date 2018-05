Serie B | quattro campionati in uno al rush finale

Serie C : il Padova riconquista la Serie B dopo quattro anni : Per la cronaca, alle spalle del Padova c'è la Sambenedettese a quota 52, la Reggiana a quota 51 e il Sud Tirol a quota 49.

Serie A - Roma tra le prime quattro : la quota scende a 1 - 35 : TORINO - Uno 0 a 0 quello dell'Olimpico tra Roma e Lazio che, sommato a quello rimediato dall'Inter a Bergamo, non ha cambiato la situazione in classifica per le squadre che aspirano alla ...

“Sparita nel nulla”. Mistero sulla discussa attrice. Da quattro anni non si sa più niente di lei. Ci sono di mezzo poteri forti - servizi - e una Serie infinita di segreti. Una vicenda sconvolgente : Avete mai sentito parlare di Googoosha? È un’attrice, cantante, imprenditrice, ma soprattutto è figlia del dittatore uzbeko Islam Karimov. Ed è scomparsa. Non è questione di giorni, ma ormai sono 4 anni. Le ipotesi avanzate fin qui sono tra le più agghiaccianti: c’è chi dice sia morta, sepolta chissà dove. Qualcuno assicura invece che si trovi in carcere. Perché nessuno sa davvero dove sia finita Gulnara Karimova. Donna ...

Serie A - il Torino ne fa quattro al Crotone - il Benevento tre al Verona. Pari Chievo-Sassuolo : Dopo i tre match della 27esima giornata di Serie A recuperati nella giornata di ieri che hanno visto i successi di Sampdoria, Fiorentina e Genoa su Atalanta, Udinese e Cagliari, oggi si sono giocati le altre quattro partite. Pareggio a reti bianche nel derby della Madonnina tra Milan e Inter con i nerazzurri che hanno sprecato due grosse chance per segnare con Icardi. Il Torino di Mazzarri vince 4-1 contro il Crotone di Zenga: tripletta di ...

Juventus-Milan - Serie A : pullmino dei rossoneri assalito da quattro ultrà : Brutto episodio alla vigilia di Juventus-Milan, big match valido per la 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Il pullmino con a bordo parte dello staff dei rossoneri, infatti, è stato preso a sprangate mentre era fermo al semaforo di corso Scirea, all’angolo con corso Vercelli. quattro ultrà a volto coperto e con sciarpe bianconere hanno rotto un finestrino e hanno spaventato lo staff a bordo, fortunatamente l’autista e le due ...

Pallavolo-Serie A2 femminile : nel 31° turno vincono tutte le prime quattro - Caserta retrocessa in B1 : La cronaca. Inizia molto bene la Golden Tulip. Attacco e difesa viaggiano su buone percentuali , 5-5, . Brescia però allunga il passo grazie a Veglia , 10-14, . Si lotta su ogni pallone, con Caserta ...

Non solo Juve-Napoli : Serie A in quattro sprint : Benedetta sosta. Benedetta perchhé permette di rivedere il calcio italiano rivestito d'azzurro pallido e perché, dopo una volata di molte settimane, può consentire a molti protagonisti di fermarsi ai ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Regalati quattro gol al Crotone» : Marco Giampaolo non nasconde la delusione: "La partita non è mai cominciata per la Sampdoria - dice l'allenatore a Sky Sport - E' una sconfitta pesante, che brucia molto. Il quarto gol subito è l'...

Beach volley - Major Series 2018 Fort Lauderdale. Derby azzurro per i quarti : revival olimpico con tre protagonisti su quattro : Sarà Derby, dunque: Daniele Lupo e Paolo Nicolai da una parte, Marco Caminati ed Alex Ranghieri dall’altra, in palio i quarti di finale del primo Major Series della stagione, tanti punti, un bel gruzzoletto, prestigio e morale in vista del resto di una stagione lunghissima. Impossibile non tornare a quel 12 agosto 2016 quando tre dei quattro protagonisti della sfida di questa sera erano in campo a Copacabana per giocarsi l’accesso ai ...

Maltempo - rinviate Brescia-Entella e quattro partite di Serie C : La neve continua a scombussolare il calendario dei campionati. Dopo i quattro rinvii del turno infrasettimanale di Serie B, è stata posticipata anche la partita tra Brescia e Virtus Entella in ...

Triathlon - Worls Series Abu Dhabi 2018 : i convocati dell’Italia per l’esordio stagionale. Quattro azzurri al via : Saranno Quattro gli italiani impegnati nella prima tappa delle World Triathlon Series 2018: ad Abu Dhabi, nelle prove su distanza sprint, tra gli uomini parteciperanno Alessandro Fabian (C.S. Carabinieri) e Matthias Steinwandter (C.S. Carabinieri), mentre tra le donne saranno al via Annamaria Mazzetti (G.S. Fiamme Oro) ed Ilaria Zane (DDS). Il percorso proposto darà molto suggestivo: dopo i 750 metri a nuoto, i 20 km di ciclismo si snoderanno ...

Nel 2018 vedremo quattro Serie OLED di Philips. Ecco i tagli - le disponibilità e i prezzi : Nella visione di Philips, l'utilizzo di codec capaci di lavorare a bitrate sempre più basso e a risoluzione sempre più alta, soprattutto con il ricorso sempre più frequente allo streaming, può ...