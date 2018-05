Serie B | è alta tensione tra contestazioni | vetri rotti e danni nell' impianto

Blastingnews

: Alta serie ???????? - Andreleonne : Alta serie ???????? - AguSantos97 : @SAmarillo69 Siii, alta serie - AusquiLuciano : @YamilDahas Visteee alta serie waso -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) InB ci avviciniamo sempre di più alla fine della regular season, ed è spesso la cronaca che prende il sopravvento sui fatti sportivi del giorno. Troppola posta in gioco, promozione o retrocessione che sia, per scongiurare lache si sta vivendo in questi giorni. Ad Avellino, i calciatori bersagliati da diversi oggetti Ad Avellino, dopo l'ennesima delusione, al termine della gara contro il Cittadella persa per 0-2, i tifosi irpini hanno contestato la squadra, che ora deve fare i conti con una situazione in classifica davvero preoccupante. La formazione campana è stata chiamata sotto la gradinata della Curva Sud e, giunta nei pressi del settore, è stata letteralmente bersagliata con il lancio di diversi oggetti che hanno costretto la squadra a tornare precipitosamente sotto il tunnel. Il patron Walter Taccone si è allontanato prima della fine della gara, mentre l'ex ...