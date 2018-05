Serie B | clamorosa decisione | cambiamento epocale in arrivo dopo tanti anni

Blastingnews

: ++ ORSATO CHIAMA I CARABINIERI ++ È APPENA ARRIVATA LA CLAMOROSA NOTIZIA DALLA SERIE A, QUELLO CHE STA SUCCEDENDO… - VAMOSLLORENTEF : ++ ORSATO CHIAMA I CARABINIERI ++ È APPENA ARRIVATA LA CLAMOROSA NOTIZIA DALLA SERIE A, QUELLO CHE STA SUCCEDENDO… - NapoliSport1926 : Napoli in Serie B? Clamorosa accusa: 'Sono in affari con comorra!' - GazzettaEmilia : #Calcio #Vercelli #Parma - Clamorosa sconfitta dei crociati contro l'ultima in classifica dopo una prestazione ingu… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) La #B cambia. Le trasformazioni del campionato cadetto sono tante in ottica della prossima stagione calcistica e la sensazione è che quella che si presentera' ai nastri di partenza ad agosto sara' unaB completamente differente rispetto al passato. Una della prime differenze, di cui vi avevamo gia' parlato il 18 aprile leggi qui VIDEO, è rappresentata dalla situazione tv. LaB è un prodotto che attira molto le piattaforme televisive e nella prossima stagione si potrebbero avere grandi differenze rispetto al passato non è detto che laB sara' trasmessa ancora da Sky. Per avere un'idea di quanto sia cresciuta laB negli ultimi, basti pensare che il bando presentato dalla Lega diB ha cifre addirittura triplicate rispetto a quelle del triennio scorso. Infatti, per acquistare i diritti televisivi del campionato il costo è di 60,5 milioni ...