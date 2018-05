Serie B | 4 giornate a Macheda

Classifica Serie A - ultime giornate caldissime : la graduatoria aggiornata : Classifica Serie A – Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, la prossima giornata preannuncia grande spettacolo per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Impegno davanti al pubblico amico per la Juventus contro il Bologna, nel primo match di giornata di fronte Milan e Verona. Trasferta difficile per l’Inter contro l’Udinese, la squadra di Tudor alla ricerca di punti per la salvezza, ...

Baseball - Serie A1 2018 : le solite tre già in fuga dopo due giornate : Tutto nella norma? Sì e no. Era scontato solo che l’UnipolSai vincesse due partite contro Padule, non lo era affatto alla vigilia che Rimini, San Marino e soprattutto Padova facessero doppietta contro Parma e le due nettunesi. Se poi aggiungiamo che tre vittorie su quattro (quella casalinga dei Pirati e le due della T&A) sono arrivate in rimonta e che Città di Nettuno ha gettato al vento il successo in garauno, ecco che la classifica ...

Serie B - Lopez dello Spezia squalificato per due giornate : Il giudice sportivo di Serie B, in merito alle partite della 38esima giornata, ha squalificato per due turni il giocatore dello Spezia Walter Lopez per “per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quindicesima sanzione) e per avere, al 45° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro”. Una giornata di squalifica per sette ...

RISULTATI Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score. Il Lecce fa festa : è promozione! : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite attese oggi 29 aprile per i gironi B e C. Prevista la contemporaneità dei match per ogni gruppo.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:25:00 GMT)

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate e live score delle partite. Gironi. In campo! : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate e live score delle partite dei nove gironi in campo oggi domenica 29 aprile 2018. Occhio al decisivo match tra Potenza e Taranto.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:42:00 GMT)

Lega Serie A : sì a Juve e Napoli in contemporanea nelle ultime 2 giornate : CAMPIONATO A BLOCCHI - Secondo La Gazzetta dello Sport , inoltre, la Lega valuta dei 'blocchi' di partite da far giocare in contemporanea per le squadre in lotta per uno stesso obiettivo . Dopo il ...

