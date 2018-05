Serie A Cagliari | Carli | «Scioccati Si va avanti con Lopez»

Serie A Cagliari - Giulini conferma Lopez : Cagliari - L'allenatore Diego Lopez resta sulla panchina del Cagliari . Lo ha confermato all'ANSA il presidente del club sardo, Tommaso Giulini . La posizione del tecnico uruguaiano era in bilico in ...

Serie A Cagliari - Lopez confermato da Giulini : Cagliari - L'allenatore Diego Lopez resta sulla panchina del Cagliari . Lo ha confermato all'ANSA il presidente del club sardo, Tommaso Giulini . La posizione del tecnico uruguaiano era in bilico in ...

Video/ Sampdoria Cagliari (4-1) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Sampdoria Cagliari (4-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Trionfo dei blucerchiati tra le mura di casa del Marassi.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:42:00 GMT)

Serie A Cagliari - Diego Lopez : «Troppo brutti per essere veri» : GENOVA - Diego Lopez non si nasconde dopo la pesante sconfitta del Cagliari contro la Sampdoria : 'Abbiamo fatto un brutto primo tempo. Diventa difficile dare una spiegazione ad una prestazione così ...

Serie A - Sampdoria-Cagliari 4-1 : decidono Praet - Quagliarella - Kownacki e Ramirez : Il capitano blucerchiato sbaglia un rigore ma raggiunge Shevchenko con 127 gol in A. A Lopez non basta Pavoletti, espulso Cigarini

Serie A Cagliari - lesione al tendine per Ceter : Cagliari - Seduta mattutina di allenamento per il Cagliari , che si prepara alla sfida contro la Sampdoria. I rossoblù sono scesi in campo per svolgere inizialmente la fase di attivazione, a seguire ...

Serie A Cagliari - recuperati Farias e Cossu : Cagliari - Nuova seduta intensa per il Cagliari di Diego Lopez, riunito questo pomeriggio al centro sportivo Asseminello, in vista del match di domenica contro la Sampdoria, in programma al Ferraris ...

Serie A - Cagliari-Bologna 0-0. Il tabellino : Cagliari-Bologna 0-0 , 0-0, CAGLIARI , 3-5-2, Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita , dal 36' s.t. Lykogiannis, , Padoin; Sau , dal 20' s.t. Han, , Pavoletti. A disp. ...

Serie A - Cagliari-Bologna 0-0 : i sardi escono tra i fischi : CAGLIARI - Finisce senza gol in un clima estivo la sfida tra Cagliari e Bologna . Lopez voleva riscattare la brutta sconfitta per 4-0 subita a San Siro con l' Inter e mettere in cassaforte tre punti ...

Serie A - Cagliari-Bologna 0-0 : sardi fermati da Mirante : Cagliari-Bologna 0-0: cronaca, statistiche, tabellino Tags: Cagliari , Bologna Tutte le notizie di Serie A

Serie A Cagliari - Lopez : «Dimentichiamo la partita con l'Inter» : Cagliari - Cagliari con sette giocatori nuovi per lo scontro salvezza di domani contro il Bologna . Caccia ai tre punti: rispetto alla gara con l'Inter sarà una rivoluzione con Ceppitelli, Faragò, ...

Serie A Cagliari - ancora fuori Dessena - Farias e Deiola : NOVARA - Dimenticare l'Inter e puntare il Bologna. E' quello che ha fatto il Cagliari allenandosi stamattina al centro sportivo 'Novarello' in vista della sfida interna in programma domenica 22 aprile ...

Serie A - Inter Cagliari 4-0/ Nerazzurri al terzo posto - ma Lopez non ci sta : "Gol di Perisic irregolare' : Serie A, Inter Cagliari 4-0, Nerazzurri al terzo posto, ma Lopez non ci sta: "Gol di Perisic irregolare'. Bella vittoria della compagine di Spalletti.

Video/ Inter Cagliari (4-0) : highlights e gol della partita (Serie A 33^ giornata) : Video Inter Cagliari (risultato finale 4-0): gli highlights e i gol della partita, valida nella 33^ giornata di Serie A. Nerazzurri dominanti a San Siro.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:20:00 GMT)