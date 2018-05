Sequestrati 900mila prodotti pericolosi in un negozio del torinese : Sequestrati 900mila prodotti pericolosi in un negozio del torinese La Guardia di Finanza di Orbassano ha ritirato dal commercio 40mila euro di articoli: oggetti di cartoleria, per la cosmesi e materiale elettrico sprovvisti delle più basilari informazioni utili alla tutela del consumatore Parole chiave: ...

Siracusa : falsa separazione per evadere tasse - Sequestrati 900mila euro a coniugi (2) : (AdnKronos) - "La particolarità di tale separazione - spiegano gli investigatori delle Fiamme gialle - è che con essa il marito cedeva alla consorte il diritto di proprietà dei beni immobili acquistati in costanza di matrimonio, spogliandosi così del proprio patrimonio immobiliare senza ottenere nul

Siracusa : falsa separazione per evadere tasse - Sequestrati 900mila euro a coniugi : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - La società di cui era amministratore aveva un debito nei confronti dell'erario e per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, sia nei confronti dell'azienda che del proprio patrimonio finanziario e immobiliare avrebbe messo in atto diversi escamotage co