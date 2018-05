Sentenza Usa : "L'Iran deve risarcire le vittime dell'11 settembre" : Un giudice ha stabilito che Teheran deve pagare più di 6 miliardi di dollari alle famiglie coinvolte nell'attacco alle Torri Gemelle

Pedofilia - forse già domani la Sentenza in Australia sul cardinale Pell accusato di abusi sessuali : Città del Vaticano - E' attesa a breve, forse già domani, la sentenza del tribunale Australiano che riguarda il cardinale George Pell, l'ex super prefetto dell'economia del Vaticano, accusato di atti di Pedofilia risalenti a decenni addietro quando era semplice vescovo in Australia. Il giudice Melinda Wallington- dopo un processo durato oltre un anno - ...

Sentenza shock : branco accusato di stupro di gruppo - per i giudici però è solo un "abuso" : E' stata accolta tra le polemiche la Sentenza del tribunale di Pamplona su cinque uomini accusati di aver stuprato una 18enne durante la tradizionale festa di san Firmino due anni fa. I cinque, tutti originari di Siviglia...

La ragazza - paralizzata dalla paura - non reagì. Cade l'accusa di stupro per il branco. La Sentenza indigna la Spagna : La molto attesa sentenza per lo stupro di gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016 ha suscitato accese polemiche e proteste in Spagna per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani della 'Manada' ('Branco') per 'abuso' e non 'aggressione' sessuale, in assenza di violenza palese.Le condanne a nove anni invece dei 20 chiesti dall'accusa sono state accolte dalle proteste delle decine di militanti femministe che si era riunite ...

Scende in campo Marina : "Usata contro mio padre una Sentenza senza prove" : Non è la prima volta. E come sempre sceglie parole affilate. Marina Berlusconi difende il papà con un'arringa su tutta la linea. Prima sono arrivate le parole apocalittiche di Alessandro Di Battista, poi c'è stata la sentenza di Palermo, con la condanna di Marcello Dell'Utri, intermediario fra i boss di Cosa Nostra e il Cavaliere appena approdato a Palazzo Chigi. C'è di nuovo nel Paese un clima torbido, quello che ha intossicato l'Italia per ...

Roberta Ragusa - omicidio premeditato? Sentenza d’appello il 14 maggio Video : Mentre cresce l’attesa per la Sentenza del processo d’appello nei confronti di Antonio Logli, condannato in primo grado col rito abbreviato per l’omicidio volontario e l’occultamento del cadavere della moglie #Roberta Ragusa, un’indiscrezione giornalistica [Video] torna a parlare di delitto premeditato. Ne parla, in particolare, sul gruppo Facebook “Giornalismo investigativo”, il giornalista Fabrizio Peronaci che per il Corriere della Sera segue ...

"Una Sentenza storica. Ora Forza Italia venga isolata ed esclusa da ogni Governo" : "Chiediamo che le forze politiche parlamentari, elette in rappresentanza del popolo Italiano, isolino politicamente, a livello nazionale e locale, Forza Italia (non ci risulta che all'interno di Forza Italia sia stato aperto un dibattito sulla problematica e quindi riteniamo siano ancora compatti con il loro leader e fondatore), la cui genesi ormai è scritta in due sentenze di due tribunali Italiani, e rifiutino come irricevibile ogni ...

Omicidio Iacconi - Sentenza choc : condanna dimezzata per uno degli accusati / FOTO : Viareggio, 18 aprile 2018 - Pena dimezzata in Corte d'Appello sezione Minori a Matteo Della Ragione , uno dei due diciassettenni , oggi maggiorenni, coinvolti nell' Omicidio di Manuele Iacconi , nella ...

Equilibri precari : dopo la Sentenza su Foodora a Torino ora anche gli Usa danno ragione a Uber : Queste forme di lavoro appartengono al cosiddetto mondo della 'gig economy', cioè l'economia del lavoretto, e s'inseriscono in un mercato del lavoro che non è preparato al loro ingresso perché le ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Usa : prima Sentenza Russiagate - Trump ‘rischia’? (2 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 3 aprile 2018, ultim'ora: Usa, prima sentenza del Russiagate contro l'avvocato che mentì al FBI. Rischi per Trump nelle prossime settimane? Gli scenari(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Roberta Ragusa : l'udienza è stata aggiornata al 14 maggio per la Sentenza Video : 2 L'arringa dell'accusa era terminata oggi, 28 marzo, alle ore 18 e la sentenza era attesa in serata. Ma il tribunale di secondo grado ha rimandato la sentenza al 14 maggio. L'uomo condannato in primo grado a 20 anni di carcere dovra' aspettare ancora prima di sapere se dovra' scontare la sua pena o sperare nella Cassazione. La vicenda di #Roberta Ragusa ebbe inizio la notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2012 quando la donna ...

Rapposelli - le inquietati ricerche web del figlio : scaricò la Sentenza del caso Ragusa : Rapposelli, le inquietati ricerche web del figlio: scaricò la sentenza del caso Ragusa A incastrare Simone Santoleri e suo padre Giuseppe, per l’omicidio di Renata Rapposelli, sarebbe stata la sua cronologia web. Padre e figlio sono stati arrestati oggi dopo mesi di indagini.Continua a leggere A incastrare Simone Santoleri e suo padre Giuseppe, per l’omicidio […] L'articolo Rapposelli, le inquietati ricerche web del figlio: ...