Senso comune | 19 anni lui | 72 lei | “Non può essere amore”

tvzap.kataweb

: Questa mamma è stata allontanata dal cortile della biblioteca dove stava allattando (coperta) suo figlio di due mes… - zaiapresidente : Questa mamma è stata allontanata dal cortile della biblioteca dove stava allattando (coperta) suo figlio di due mes… - fabioflos : RT @SensoComunePop: Senso Comune vs. Carlo Cottarelli - Debito: fardello insostenibile o strumento di crescita? Qui la diretta streaming… - LucaNigroTW : #Parma, giovane mamma viene allontanata dal cortile di una #biblioteca perché, allattando il figlio di due mesi, AV… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Per i protagonisti di, il programma prodotto da Stand By Me in onda nell’access prime time di Rai3, non ci sono dubbi: l’amore ha un’età, eccome. Nella puntata in onda questa sera, mercoledì 2 maggio, tutti i protagonisti sono concordi nel commentare con scetticismo e ironia la notizia dell’amore scoccato tra un 19enne e una 72 enne del Tennessee, Almeda Errell e Gary Hardwick convolati a nozze. “Questo ha bisogno della madre e della nonna altro che! – commentano le sorelle ballerine Adriana e Annamaria. “E poi di cosa si sarebbe innamorato questo ragazzo, della pelle cadente?” . Tranchant il parere del panettiere napoletano Raffaele: “Che schifo! Non riesco a immaginare una cosa del genere. In questo caso non si può parlare di amore!”. E sulla stessa scia anche i tassisti, secondo cui questa storia “è una ...