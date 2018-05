Selena Gomez ha annunciato l’uscita della nuova canzone “Back To You”

Back To You è il nuovo singolo di Selena Gomez in uscita a maggio? Nuovo look per il ritorno della popstar : Back To You è il titolo che è balzato in vetta alle tendenze mondiali grazie ai rumors che lo indicano come titolo del Nuovo singolo di Selena Gomez. Sembra proprio che dopo un periodo di lontananza dalle scene di diversi mesi, la popstar sia pronta a rilasciare un inedito che dovrebbe anticipare il prossimo album in studio, il successore dell'acclamato Revival. Ad alimentare le voci su Back To You è stata prima l'apparizione del titolo ...

Selena Gomez : c’è una sosia della cantante che è anche una sua grande fan : Guardare per credere The post Selena Gomez: c’è una sosia della cantante che è anche una sua grande fan appeared first on News Mtv Italia.

Justin Bieber e Selena Gomez - lasciarsi è parlarsi via hashtag : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 24 aprile. Fenomenologia di un addio, per come vanno oggi le cose: ci diciamo che un amore come il nostro, ormai finito, adesso è il caso conosca il silenzio, prolungato. E costretti in quel territorio dove l’assenza è feroce e ci siamo promessi di non scriverci, né chiamarci, non ci restano che le didascalie e gli hashtag «evocativi» sui social. Quelli ...

Il primo amore di Justin Bieber non è Selena Gomez : il cantante provoca l’ex fidanzata? : Svelato sui social il primo amore di Justin Bieber: a differenza da quanto i fan potevano aspettarsi, non si tratta dell'ex fidanzata storica Selena Gomez! La popstar canadese ha condiviso su Instagram un video che non è passato inosservato agli occhi dei suoi followers e a quelli dei tabloid di tutto il mondo. Nel video postato, Justin viene ripreso mentre suona un tamburo, e nella didascalia del post si legge: "Drums will always be my first ...

Rita Ora : “It Ain’t Me” di Kygo e Selena Gomez in realtà parla della cantante inglese : Ma dai?! The post Rita Ora: “It Ain’t Me” di Kygo e Selena Gomez in realtà parla della cantante inglese appeared first on News Mtv Italia.

The Weeknd ha pianto al Coachella 2018 per Selena Gomez? Video dell’esibizione in lacrime : The Weeknd ha pianto al Coachella 2018 sul palco di Indio durante la sua performance nel primo weekend di quest'edizione della kermesse, portando a termine un concerto ricco di momenti molto emotivi. L'hitman protagonista della scena R&B è tornato al Festival per la prima volta da headliner, onere che ha condiviso con Beyoncé, e ha commosso molti tra i suoi spettatori, ma soprattutto si è commosso in prima persona sul finire ...

Il nuovo singolo di Selena Gomez in uscita a maggio? Indiscrezioni dalla première di Hotel Transylvania 3 : Ulteriori Indiscrezioni sul nuovo album di Selena Gomez, il successore di Revival atteso sul mercato nei prossimi mesi, sono arrivate dall'anteprima del film Hotel Transylvania 3, cui la popstar partecipa come doppiatrice per uno dei personaggi. Presente alla conferenza stampa del film a Culver City, in una delle rare apparizioni pubbliche degli ultimi tempi, Selena Gomez si è ovviamente vista rivolgere anche domande sul suo futuro progetto ...

Justin Bieber e Selena Gomez in pausa - non si parlano da settimane : “Lui non riesce a smettere di pensare a lei” : Justin Bieber e Selena Gomez in pausa: riflettori accessi sulla (non) relazione tra i due cantanti, che non sembrano ancora intenzionati a tornare insieme! Al contrario, sembra che Justin e Selena non si parlino da settimane: è quanto rivela una fonte vicina alla popstar canadese a Hollywood Life. Nelle recenti settimane, infatti, non sono mai stati avvistati insieme, proprio perché tra i due non c'è più comunicazione. "Justin e Selena non ...

Il video di Selena Gomez in This Is Me - colonna sonora di The Greatest Showman - conquista anche Kala Seattle : The Greatest Showman ha conquistato anche lei: il video di Selena Gomez in This Is Me, ritratta mentre doppia il brano seduta sul sedile anteriore di u'automobile sta facendo incetta di condivisioni e like in rete. Mercoledì 4 aprile la cantante di Fetish, che sta lavorando al suo terzo album di inediti e al film di Woody Allen Rainy day in New York la cui uscita al cinema sembra in bilico dopo i recenti scandali che hanno coinvolto il ...

Il pigiama party di Selena Gomez dopo Justin Bieber - una serata con le amiche per riprendersi dalla relazione (foto) : Il pigiama party di Selena Gomez con le amiche: la cantante affronta la rottura con Justin Bieber insieme ad alcune compagne. Per riprendersi dalla rottura con Justin Bieber, Selena Gomez ha pensato bene di affrontare la pausa circondata dalle amiche: dopo un pomeriggio trascorso in palestra a fare pilates, insieme hanno trascorso una serata in compagnia per un pigiama party. Insieme a tre amiche, Theresa Mingus, Rebeka Walters e Paige ...

Call Out My Name di The Weeknd è dedicata a Selena Gomez e al suo trapianto di rene? Audio - testo e traduzione : Con il primo posto in classifica negli USA del nuovo singolo Call Out My Name di The Weeknd, che ha anticipato l'uscita a sorpresa dell'EP My Dear Melancholy, sulla stampa internazionale è scoppiato un nuovo caso: il brano parla di Selena Gomez e del suo trapianto di rene? I due si sono frequentati per diversi mesi dal gennaio 2017 e la scorsa estate la Gomez ha dovuto sottoporsi ad un trapianto per affrontare gli effetti del lupus, malattia ...

The Weeknd : secondo i fan il nuovo album “My Dear Melancholy” parlerebbe di Selena Gomez e Bella Hadid : Come aveva anticipato con una serie di post su Instagram, The Weeknd ha pubblicato il suo nuovo album. L’EP ha un titolo che è tutto un programma – “My Dear Melancholy” – e contiene solo 6 canzoni inedite. secondo i fan, tra i versi di questi brani si celano diversi riferimenti a due sue ex fidanzate molto famose: Selena Gomez e Bella Hadid. [arc id=”98aaf963-d71b-49ab-b12f-e95f44ced242″] Partiamo da ...

Selena Gomez preoccupata per il nuovo album di The Weeknd : The Weenkd e il nuovo album: Selena Gomez preoccupata per le frecciatine a Justin Bieber The Weeknd sta per tornare con un nuovo album: My Dear Melancholy. E Selena Gomez, ex fidanzata del cantante, è più che mai preoccupata. Il motivo? Secondo quanto fa sapere l’Hollywod Life, l’ex stellina Disney è tortmentata per gli eventuali […] L'articolo Selena Gomez preoccupata per il nuovo album di The Weeknd proviene da Gossip e Tv.

JUSTIN BIEBER E Selena Gomez VICINI ALLA ROTTURA/ Ecco i veri motivi dei loro nuovi problemi : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sarebbero VICINI ALLA ROTTURA: Ecco i veri motivi della loro nuova crisi. La colpa è davvero della nuova fiamma del cantante?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 04:54:00 GMT)