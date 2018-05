Sean Cox | la famiglia | ' Condizioni ancora critiche'

Sean Cox - come sta il tifoso del Liverpool ferito. Klopp : 'Roma - grande gesto' : Un cauto ottimismo, da parte dei medici, sulle condizioni di salute di Sean Cox , il tifoso del Liverpool rimasto gravemente ferito e ricoverato in coma indotto dopo gli scontri della scorsa settimana ...

Roma-Liverpool : i giallorossi in campo con una maglia per Sean Cox : La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Champions League, domani all'Olimpico con il Liverpool. I giallorossi hanno indossato una maglia con la ...

Roma-Liverpool - Di Francesco : “sono vicino a Sean Cox” : “Un po’ di cattivi ci sono in tutte le tifoserie, credo che sia una minima parte. Ho già detto che sono molto vicino a Sean Cox e alla sua famiglia, e sono contro ogni forma di violenza. A Roma ci sono tifosi veri e perbene, appassionati. È una piccolissima parte che anche dalle vostre parti credo ci sia e può rovinare il nostro sport”. Così Eusebio Di Francesco risponde a un cronista inglese sul tifo violento dopo i fatti di ...

Ore decisive per Sean Cox. Speranze per il 'risveglio' : ... ricorda Stefano Boldrini su ' La Gazzetta dello Sport '. Nell'incidente Cox ha riportato una grave emorragia cerebrale . I danni provocati saranno valutati solo dopo il risveglio dell'uomo , ...

Roma - Pallotta : “calcio non è questione di vita o di morte - vicini a Sean Cox” : “I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l’immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata in questo modo. Il calcio non è questione di vita o di morte, i miei pensieri sono per Sean Cox”. Così il presidente della Roma, James Pallotta, in riferimento agli incidenti ...

Liverpool : maglia Sean Cox in spogliatoio : Nello spogliatoio del Liverpool ieri, in occasione del match pareggiato 0-0 con lo Stoke City, era appesa una maglia particolare. Infatti già prima che la squadra di Klopp entrasse in campo, spiccava tra le casacche di Firmino e Salah, pronte per essere indossate dai due attaccanti, quella arancione del GAA di St Peter, club di calcio gaelico di cui è dirigente Sean Cox, il tifoso del Liverpool in coma dopo gli incidenti avvenuti prima della ...

Pallotta : "Roma-Liverpool non mi interessa - mi importa solo di Sean Cox. Gli italiani protestino" : I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, e purtroppo per questa minoranza di perfetti imbecilli si compromette la nostra storia e il nostro patrimonio'. Chiara Zucchelli

Liverpool - Klopp in conferenza stampa con una spilla in onore di Sean Cox : Liverpool, Klopp in conferenza stampa con una spilla in onore di Sean Cox Una spilla con i colori nordirlandesi, appuntata al petto Continua a leggere

Raccolti 40 mila euro per Sean Cox : tante donazioni dai tifosi della Roma : 'Vi prego di accettare i miei soldi, sono un appassionato di sport, tifoso della Roma, da sempre ammiratore del Liverpool, profondamente sconcertato e disgustato dal comportamento di una minoranza di ...

Roma : “preghiamo per Sean Cox e la sua famiglia” : “Questo per noi non è il momento di parlare di calcio. Le nostre preghiere sono per Sean Cox e per la sua famiglia”. La Roma prega per Sean Cox, il 53enne tifoso del Liverpool in coma in seguito agli incidenti prima delle semifinale d’andata di Champions League tra i Reds e i giallorossi di martedì scorso. “Il suo recupero e la sicurezza di tutti i tifosi che assistono a una partita di calcio sono le uniche cose che ...

Il Liverpool appenderà nello spogliatoio Olimpico maglia Sean Cox : Roma, 26 apr. , askanews, Il Liverpool omaggerà il prossimo 1 maggio Sean Cox, il tifoso in fin di vita dopo gli scontro prima della gara tra Liverpool e Roma, appendendo la maglia del St. Peter's GAA ...

"Preghiamo per Sean Cox" : 'Questo per noi non è il momento di parlare di calcio. Le nostre preghiere sono per Sean Cox e per la sua famiglia'. Lo fa sapere la Roma attraverso un cinguettio pubblicato sul proprio profilo ...

Roma - preghiamo per Sean Cox : ANSA, - Roma, 26 APR - "Questo per noi non è il momento di parlare di calcio. Le nostre preghiere sono per Sean Cox e per la sua famiglia". Lo fa sapere la Roma attraverso un cinguettio pubblicato sul ...

Scontri Liverpool - Frongia : 'Vicino a Sean Cox e alla sua famiglia' : L'ultimo ad augurare che tutto vada per il meglio è stato Daniele Frongia, Assessore dello sport di Roma. Il politico ha infatti scritto su Twitter: ' Profondamente addolorato nel sentire dell'...