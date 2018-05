Scuola - tornano gli Invalsi per le elementari : Scuola , tornano gli Invalsi per le elementari Le prove, da giovedì 3, sono identiche ed anonime in tutte le scuole d'Italia e servono a valutare i punti di forza e di debolezza del sistema scolastico. Secondo molti però il sistema valuta solo nozioni e riproduce le disuguaglianze tra Nord e Sud del ...

Rai2 da Il Collegio a Il Supplente - J-Ax e Mara Maionchi tornano a Scuola come prof. per un giorno : Sono J-Ax e Mara Maionchi, insieme a Roberto Saviano ed Enrico Mentana, i protagonisti del nuovo show di Rai2, Il Supplente: il programma di genere factual prenderà il via sulla seconda rete Rai dal 16 maggio, in prima serata. Ideato e prodotto da Palomar Entertainment, Il Supplente porta il pubblico di Rai2 in una classe di quinta superiore di una scuola italiana, con un dettaglio a fare la differenza: gli alunni in questione si ritroveranno ...