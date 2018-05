Scuola | concorso docenti secondaria | ‘Fallimento assunzioni | basta con le beffe | riaprire

Scuola/ Via al concorso-farsa che aiuta solo tasse e burocrazia : Scaduti i termini per partecipare al concorso docenti 2018, il primo dei tre previsti dalla "Buona SCUOLA" e dal decreto 25/2017. Ma si tratta di un concorso-farsa. MAX FERRARIO(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Così il nuovo contratto dei docenti le ha fatto il funerale di G. SantoliSCUOLA/ Autonomia differenziata, tre regioni cominciano dai prof (e non solo), di F. Foschi

Scuola - 50 mila insegnanti iscritti al concorso per docenti abilitati : la maggior parte viene dal Sud : Quasi 50 mila insegnanti hanno fatto domanda di partecipazione al concorso per docenti abilitati delle scuole medie e superiori. Da una prima analisi dei dati, il numero maggiore di richieste è stato presentato al Sud (23.476), seguito dal Nord (17.036) e dal Centro (9.389). A livello regionale invece, è la Campania ad avere il record di istanze inoltrate: 7.352. Seguono Lombardia (7.161), Sicilia (6.340) e Lazio (4.797). Il bando, aperto nel ...

Concorso Scuola 2018 - proroga al 26 marzo per le iscrizioni : Concorso Scuola 2018: per presentare la domanda di iscrizione ci sarà tempo fino alle ore 14 di lunedì 26 marzo. Viste le numerose segnalazioni degli utenti per il malfunzionamento della

Concorso Scuola 2018 - proroga al 26 marzo per le domande : C’è tempo fino al 26 marzo alle ore 14 per presentare la domanda per il Concorso Scuola 2018 rivolto ai docenti abilitati per le scuole secondarie di II grado e l’insegnamento del sostegno (Leggi il bando). Dopo numerose segnalazioni da parte degli utenti e dei sindacati sul malfunzionamento della piattaforma Istanze online, il Miur ha deciso di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande per il primo Concorso Scuola ...

Teatro - la Scuola La Bazzarra premiata al concorso nazionale Carlo Dapporto : TORRE DEL GRECO - La scuola di Teatro La Bazzarra premiata come vincitore assoluto al concorso nazionale Carlo Dapporto con lo spettacolo 'Cantata per la Festa dei Bambini morti di Mafia' dal testo di ...

Concorso Scuola 2018 - Istanze online in tilt per troppe domande : C’è tempo fino alle 23.59 del 22 marzo per presentare la domanda di partecipazione su Istanze online al Concorso Scuola 2018 aperto ai docenti abilitati per la Scuola secondaria di II grado e per il sostegno. Negli ultimi giorni la piattaforma Istanze online è andata in tilt a causa della concomitanza con la scadenza per la presentazione di domande per i docenti e per il Personale ATA. Una situazione già riscontrata in passato quando gli ...

Scuola - Istanze Online in tilt ultime notizie : tra concorso docenti e ATA III fascia - è caos : I problemi di accesso al sito Istanze Online non sono certamente nuovi ai docenti. Già in passato, gli insegnanti hanno incontrato molti problemi, specialmente nei periodi ‘caldi’, come quello relativo alle domande per la mobilità. E così, puntualmente, nella giornata in cui si è dato il via all’istanza per la scelta delle scuole per le graduatorie ATA […] L'articolo Scuola, Istanze Online in tilt ultime notizie: tra ...

Concorso Scuola abilitati 2018 : attenti agli errori nella domanda - cosa si rischia : Negli ultimi giorni di compilazione delle domande per il Concorso scuola abilitati 2018, si sono diffuse alcune leggende metropolitane che rischiano di indurre in errore gli aspiranti con tutti i rischi connessi ad eventuali dichiarazioni mendaci. A spiegarlo è la FLC CGIL, che chiarisc alcuni punti in merito all’ulteriore abilitazione, al titolo di studio e […] L'articolo Concorso scuola abilitati 2018: attenti agli errori nella domanda, ...

Concorso Scuola 2018 - ecco le FAQ del Miur : Sono disponibili sul sito del Miur le FAQ relative al Concorso Scuola 2018 rivolto ai docenti abilitati, che saranno aggiornate nei prossimi giorni. Il bando per l’insegnamento nella Scuola secondaria rivolto a docenti abilitati (Leggi il bando) selezionerà i candidati attraverso una prova orale, la valutazione dei titoli e un percorso formativo della durata di un anno. Come partecipare al Concorso Scuola 2018 Per partecipare al Concorso Scuola ...

Scuola/ Aspiranti maestri bocciati al concorso? Sono i frutti della pedagogia del "poverino" : Al concorso per insegnanti dell'infanzia in Friuli Venezia Giulia, tre quarti degli Aspiranti Sono stati bocciati per i loro errori di grammatica e ortografia. GIANFRANCO LAURETANO(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Smartphone in classe, lasciamolo spento per conoscere davvero la realtà, di C. BagnoliSCUOLA/ Se il Tar promuove una bambina che la famiglia chiede di bocciare, di G. Lauretano

Concorso Scuola : 22.087 posti liberi - andiamo a scoprire in quali regioni Video : Arriveranno circa 100mila domande di candidatura per l'imminente Concorso [Video]cattedra 2018, riservato agli insegnanti abilitati o in possesso di specializzazione sostegno per la #scuola secondaria. Attualmente sono circa 86.000 i docenti iscritti in seconda fascia che aspirano e faranno di tutto per ottenere il famigerato ''ruolo''. Ma quali sono le prove che dovranno affrontare? Concorso a cattedra 2018: una sola prova orale per gli ...

“Ha” senza h e congiuntivi ko al concorso Scuola : bocciati tre aspiranti maestri su 4 : “Ha” senza h e congiuntivi ko al concorso scuola: bocciati tre aspiranti maestri su 4 Anche doppie saltate e “xké” in stile sms: lo scritto del 2016 scatena le polemiche sul basso livello di preparazione grammaticale della classe docente Continua a leggere L'articolo “Ha” senza h e congiuntivi ko al concorso scuola: bocciati tre aspiranti maestri su 4 proviene da NewsGo.

