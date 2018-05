Scossa di 3 2 a Pieve Torina

Terremoto : a Pieve Torina Scossa di magnitudo 3.4 : Mercoledì 11 aprile 2018 - Non si fermano le scosse di Terremoto nelle Marche. Questa notte ne sono state registrate quattro con magnitudo pari o superiori a 2, più altre di magnitudo inferiore. La più forte è stata quella registrata alle 2 con epicentro a 2 km da Pieve Torina in provincia di Macerata, di magnitudo 3.4. Poco prima, all'1.52, ce ne era stata una di magnitudo 2.9 nella stessa zona. Fortunatamente non ci sono stati danni a ...