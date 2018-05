Scontro Pd | Renzi | no conte Ma gli altri insistono | ' Fiducia a Martina'

Scontro Pd - Renzi non vuole conta - ma gli altri vanno avanti : Roma, 2 mag. , askanews, Si va alla conta, in direzione Pd, il tentativo di Lorenzo Guerini di evitare un voto in direzione non ha sortito l'effetto sperato, almeno finora, e se non ci saranno novità ...

Pd - guerra dei numeri in direzione. Renzi 'Non usino pretesti per rompere'. Scontro sul sito senzadime : Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c'è qualcosa di profondo che non va. https://t.co/OmiSDwe5dH - Dario ...

PD - DOCUMENTO RENZIANI “NO CONTE IN DIREZIONE NAZIONALE”/ Scontro Renzi-minoranza : “stallo colpa M5s-Salvini” : Renzi, caos Pd verso la DIREZIONE Nazionale di domani: DOCUMENTO RENZIANI chiede di non fare CONTE e di riscrivere le regole con tutti. Franceschini, Martina e Gentiloni cosa diranno?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:50:00 GMT)

Pd : Scontro tra dem - Renzi sotto attacco (2) : (AdnKronos) – Il primo a dare il via alle critiche a Renzi è stato Martina. “Per il rispetto che ho della comunità del Partito Democratico porterò il mio punto di vista alla Direzione Nazionale di giovedì che evidentemente ha già un altro ordine del giorno rispetto alle ragioni della sua convocazione. Servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda ...

Pd : Scontro tra dem - Renzi sotto attacco : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Maurizio Martina, Dario Franceschini, Andrea Orlando, Nicola Zingaretti, Michele Emiliano, Piero Fassino. L’elenco dei dirigenti Pd scesi in campo oggi contro Matteo Renzi è lungo. E non è solo la quantità delle prese di posizione contro l’ex segretario, ma anche i toni sono più aspri del solito. Renzi in tv ha dato una linea, l’ha data senza consultare nessuno (neanche il reggente Martina a ...

RENZI - “M5S? UNA BABY GANG”/ Scontro nel Pd con Martina : “no Governo con Di Maio - meglio nuove elezioni” : RENZI, "Governo con M5s? Hanno metodi da BABY gang. Piuttosto che con Di Maio meglio tornare a nuove Elezioni". Scontro nel Pd con Martina, "non avranno mai i miei voti"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:55:00 GMT)

Fico vede Martina : "Pd disponibile" - ma in Direzione si prepara lo Scontro coi renziani : Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico ha incontrato la delegazione del Partito Democratico in seguito al mandato esplorativo conferito dal Capo dello Stato. A Montecitorio si sono recati il...

Scontro nel Pd : Martina aperto al dialogo - i renziani no : Maurizio Martina prova a rappresentare entrambi gli schieramenti che si sono formati all'interno del suo partito in vista del confronto di domani con il Presidente della Camera Roberto Fico per valutare la possibilità di dare vita a una maggioranza di governo tra Pd e MoVimento 5 Stelle.Subito dopo il conferimento del mandato esplorativo da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla terza carica del Stato l'ala "renziana" ...

