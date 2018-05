Sciopero treni maggio 2018 | date | fasce orarie e informazioni utili

Sciopero Trenitalia e Trenord maggio 2018 : calendario date dello stop Video : Nuovo aggiornamento sullo Sciopero di #Trenitalia e #Trenord nel mese di maggio. A re il calendario con le date in cui si fermera' il personale delle due societa' operanti nel settore dei treni. L'ultima protesta nel settore ferroviario risale allo scorso 18 aprile, quando ad incrociare le braccia furono i dipendenti dell'azienda Mercitalia Rail nella regione Liguria. Il prossimo mese sara' caratterizzato da numerose agitazioni sindacali, tra ...

Francia : Sciopero treni; rivolta pendolari - 'ridateci i soldi' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Sciopero trasporti aprile-maggio 2018 : calendario treni - autobus e aerei Video : Torna l'aggiornamento sugli scioperi dei trasporti a cavallo tra aprile e maggio, con le date in calendario per treni, autobus e aerei. Di recente c'è stata la revoca dello Sciopero ferroviario del 13 aprile [Video], che coinvolgeva inizialmente Trenord, Italo NTV e FSI. Nei prossimi giorni, sono previste nuove proteste nel settore del trasporto ferroviario, anche se solo a livello locale. La preoccupazione maggiore arriva dal comparto #Aereo, ...

Parigi - è caos contro la riforma dei treni : Sciopero - proteste e scontri in città : Ribellione in Francia. In contemporanea con il primo grande giorno di sciopero dei treni, diverse migliaia di manifestanti sono scesi in strada a Parigi per protestare contro la riforma...

Francia - maxi Sciopero treni e aerei contro riforma Macron/ Tre mesi di caos per le Ferrovie di Stato : Francia, maxi sciopero treni, aerei e netturbini contro le riforme del Governo Macron: tre mesi di proteste e astensione dal lavoro, caos e traffico impazzito. Il "calcolo" dei sindacati(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Sciopero treni e mobilitazione in Francia - la grande sfida a Macron : Da oggi partiranno una serie di scioperi intermittenti contro la riforma delle ferrovie francesi, una mobilitazione che minaccia di andare avanti per tre mesi, ed è un'aperta sfida al governo e al presidente Emmanuel Macron

Sciopero treni Francia - a Lourdes in bus : ANSA, - VENTIMIGLIA , IMPERIA, , 2 APR - Una comitiva di 560 pellegrini circa proveniente da Verona e diretta a Lourdes è stata trasbordata dal treno, in sosta allo scalo internazionale di Ventimiglia,...

Francia - Sncf annuncia Sciopero treni il 3 e 4 aprile : La compagnia ferroviaria nazionale francese, Sncf, ha annunciato che uno sciopero di 48 ore dei lavoratori, il 3 e il 4 aprile, interromperà il servizio ferroviario in Francia e tra la Francia e l'...

Lo Sciopero dei treni di Italo del 27 e 28 marzo : Durerà 24 ore tra stasera e domani, ma ci sono diversi treni garantiti: le cose da sapere The post Lo sciopero dei treni di Italo del 27 e 28 marzo appeared first on Il Post.

Milano - Sciopero Trenord : si fermano il 100 per cento dei treni. Pendolari infuriati : Non viaggia dalle 9 di questa mattina il 100% dei treni di Trenord, con servizi di autobus sostitutivi tra le stazioni di Milano Cadorna e Bellinzona , Svizzera, e il terminal dell'aeroporto di ...

Sciopero a Milano : Trenord - fermi 100% dei treni - bus per Malpensa : Mezzi pubblici a rischio domani a Roma per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb.