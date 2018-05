Sciopero scuola 11 maggio 2018 | chi aderisce e motivi della protesta

Scuola - lo Sciopero dei prof precari allunga il ponte : niente lezioni domani e giovedì : Due giorni di sciopero, indetti dall?Anief per domani e giovedì, che culmineranno con la manifestazione nazionale a Roma, sotto le finestre del Ministero dell?Istruzione, mentre...

Scuola - 1° maggio in Sciopero per salvare decine di migliaia di diplomati magistrale : Domani, 1° maggio , è la Festa dei lavoratori e per un gruppo di maestri precari della Scuola pubblica, con diploma magistrale, sarà una festa particolare: la passeranno davanti al Miur , dove da un ...

Pd - Fedeli : “Su scuola non ci sono margini intesa con il M5s. Sciopero docenti universitari? Fanno solo danno agli studenti” : “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella scuola, ovviamente non ci sono i margini per una intesa tra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buona scuola e sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Ci sono sicuramente delle cose che si possono implementare e migliorare, ma, ...

Scuola - diplomati magistrali in Sciopero della fame : “Notte davanti al Miur - la ministra Fedeli venga a confrontarsi con noi” : Continua lo sciopero della fame degli insegnanti del comitato diplomati magistrali abilitati. Una protesta contro la sentenza del consiglio di stato del 20 dicembre scorso che porterà all’uscita dalle graduatorie e di conseguenza al licenziamento, di circa 6mila maestre e maestri già assunti nei ruoli e di 45mila supplenti a cui il prossimo 30 giugno scadrà il contratto. La protesta durerà fino al 3 maggio L'articolo Scuola, diplomati ...

Scuola - via i maestri senza laurea : scatta la protesta - parte lo Sciopero della fame : È cominciato lo sciopero della fame con presidio davanti al Miur dei maestri con diploma magistrale che dopo la pronuncia dell'Avvocatura di Stato sono destinati a uscire dalle graduatorie. Per tali ...

Scuola - Sciopero della fame del 2-3 maggio. La protesta si allarga : Trova consensi sempre maggiori la richiesta del sindacato della Scuola, Anief di dare sostegno allo sciopero della fame, previsto a partire da dopodomani con presidio permanente davanti al Miur, e di ...

Sciopero scuola 2 e 3 maggio 2018 : i motivi della protesta Video : Mancano pochi giorni allo Sciopero della #scuola del 2 e 3 maggio, a cui ha aderito l'Anief, l'associazione nazionale #insegnanti e formatori. Professori e personale Ata [Video], in segno di protesta, si assenteranno da scuola, mettendo così a rischio il regolare svolgimento delle lezioni durante i due giorni successivi al Primo maggio, festa dei lavoratori. Ad oggi, risulta concreta la possibilita' di un maxi-ponte, poiché le date del 2 e 3 ...

Sciopero scuola 2 e 3 maggio 2018 : i motivi della protesta : Mancano pochi giorni allo Sciopero della scuola del 2 e 3 maggio, a cui ha aderito l'Anief, l'associazione nazionale insegnanti e formatori. Professori e personale Ata, in segno di protesta, si assenteranno da scuola, mettendo così a rischio il regolare svolgimento delle lezioni durante i due giorni successivi al Primo maggio, festa dei lavoratori. Ad oggi, risulta concreta la possibilità di un maxi-ponte, poiché le date del 2 e 3 maggio ...

Sciopero scuola 2 e 3 maggio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio Video : Folto il calendario degli scioperi in questa prima parte della primavera. Oltre ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti [Video], tra qualche giorno andra' in scena una protesta del personale scolastico. docenti e ATA incroceranno le braccia ad inizio maggio, appena dopo la festa dei lavoratori. A darne comunicazione è stato il #Miur attraverso una nota pubblicata sul sito internet ufficiale del Ministero dell’Istruzione. A ...

Sciopero scuola 2 e 3 maggio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio : Folto il calendario degli scioperi in questa prima parte della primavera. Oltre ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti, tra qualche giorno andrà in scena una protesta del personale scolastico. docenti e ATA incroceranno le braccia ad inizio maggio, appena dopo la festa dei lavoratori. A darne comunicazione è stato il Miur attraverso una nota pubblicata sul sito internet ufficiale del Ministero dell’Istruzione. A seguire ...

Scuola - un ponte da 10 giorni - con Sciopero - : E così Amy divenne una scienziata" url="https://www.vanityfair.it/mybusiness/donne-nel-mondo/2018/04/16/la-scienza-speriamo-che-sia-femmina"] [cn_read_more title="20 idee per partire per i ponti di ...

Scuola - un ponte da 10 giorni (con Sciopero) : I dieci giorni senza Scuola non sono assicurati, questo è da mettere in chiaro subito. Sono possibili però, grazie ai ponti regalati dal calendario e a uno sciopero. Qualche giorno, fra 25 aprile e il 1° maggio, lo avranno tutti. Quanti? Dipende. FESTE Sono le tradizionali feste di primavera a portare i ponti del 2018. Il 25 aprile, festa della Liberazione, cade di mercoledì. Si possono saltare, a ponte, i giorni prima, lunedì 23 e martedì 24, ...

Super ponte e Sciopero prof - niente scuola per 10 giorni? : Tra favolosi Super ponti di Primavera e sciopero dei prof, gli studenti potrebbero restare a casa anche per 10 giorni . Fatto salvo che ogni istituto deve garantire circa 200 giorni di lezione, in ...

Scuola - 2 e 3 maggio ancora Sciopero : il terzo in quattro mesi : Roma, 16 apr. , askanews, Si avvicinano due giornate di protesta nel mondo della Scuola, ancora sulla questione dei diplomati magistrali esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento , le Gae, . Per i ...