Sciopero generale 24h mezzi pubblici Roma e Modena il 10 maggio : Sciopero generale di 24 ore giovedì 10 maggio 2018 dei mezzi pubblici nelle città di Roma e Modena. Sarà una giornata di passione non solamente nella capitale perché la CGIL ed altre associazioni sindacali hanno proclamato diverse agitazioni a livello regionale e nazionale in tutti i settori dei trasporti per giovedì 10 maggio. Quando ci sarà lo Sciopero dei trasporti Giovedì 10 maggio 2018 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei ...

Armenia - crisi profonda. Leader opposizione : Sciopero generale : Erevan , Armenia, , 2 mag. , askanews, La crisi politica in Armenia diventa sempre più profonda dopo che il Leader dell'opposizione Nikol Pashinyan ha chiamato tutti i manifestanti a bloccare gli snodi strategici dei trasporti in seguito alla ...

Sciopero generale comparto scuola : adesione anche da parte dell’Anief : Proseguono le proteste degli addetti ai lavori del comparto scuola, contro le varie situazioni che penalizzano docenti e personale ATA. E’ in programma un nuovo Sciopero nel prossimo mese. Sciopero proclamato dall’Associazione Sindacale Saese e già ratificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo Sciopero, indetto dall’Associazione Sindacale Saese, avrà luogo nei giorni 2 e […] L'articolo Sciopero generale comparto scuola: ...

Almaviva : cessione Palermo - Cisl lancia Sciopero generale : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - Si va verso lo sciopero generale dei seimila lavoratori Almaviva Compact di tutta Italia. Questa è la decisione assunta nel pomeriggio dall’esecutivo regionale della Cisl Sicilia che, assieme a Fistel Cisl, proporrà nei prossimi giorni la mobilitazione congiunta ai vert

Martedì nero in Francia : Sciopero generale dei trasporti - : I sindacati protestano contro la soppressione delle assunzioni a statuto speciale e altri provvedimenti del Governo Macron. A fermarsi sono treni e aerei, coinvolti anche mezzi in arrivo verso l'...

Sciopero generale dell'8 marzo : adesione scarsa - nelle città nessun blocco dei trasporti : È stato ribattezzato 'Lotto marzo', l'unione sindacale di base risponde all'appello di 'Non una di meno'. In più di 70 i paesi le donne si astengono da...

8 marzo con lo Sciopero generale | : Nel giorno della festa della donna, stop di 24 ore in molti settori, sia nel pubblico che nel privato. A rischio scuola, sanità e trasporti|

Paese a rischio paralisi. E femministe al traino dello Sciopero generale : L'unica «buona notizia» oggi è che non si può neanche morire visto che scioperano anche i servizi funerari. Verranno garantiti però in questo caso «i servizi essenziali». Per il resto sarà paralisi.Si prepara un giovedì nero, nerissimo che trasformerà l'8 marzo in una giornata da incubo per chi non può permettersi di stare a casa ma deve comunque recarsi al lavoro spostandosi. L'Italia ...

8 marzo - oggi Sciopero generale nazionale : Trasporto pubblico locale, treni, aerei, scuole e uffici pubblici a rischio in tutta Italia per lo sciopero generale nazionale di 24 ore. La protesta in occasione dell'8 marzo, per la "Giornata ...

Sciopero generale 8 marzo e manifestazioni per la Donna. Rischio paralisi nelle città : ko metro - bus e treni. Le fasce di garanzia : Lo Sciopero generale dell'8 marzo proclamato dall'Usb si unisce alle manifestazioni per la Festa della donna e porta disagi non solo nelle grandi città. Una raffica di scioperi...