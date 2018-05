Sciame sismico nel Maceratese | paura tra la gente anche in tarda serata

TOSCANA - TERREMOTO DI OGGI A PISA/ Scossa M 3.6 sentita a Siena : recente Sciame sismico nella Val di Cecina : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di PISA. La forte Scossa è stata avvertita in mezza TOSCANA...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:03:00 GMT)

Terremoto oggi nelle Marche - nuova scossa M3.4/ Macerata - epicentro Pieve Torina : lo Sciame sismico terrorizza : Terremoto oggi a Macerata nelle Marche: nuova scossa M 3.4 dopo la scorsa M 4.6. epicentro a Pieve Torina, Muccia e Camerino, lo sciame sismico terrorizza il Centro Italia(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - Borrelli : lo Sciame sismico si preannuncia lungo - evacuate 6 famiglie a Pieve Torina : “Questo è uno sciame sismico che è iniziato 18 mesi fa e si preannuncia lungo“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso di un sopralluogo a Pieve Torina, a seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11 con epiCentro a Muccia, in provincia di Macerata. A Pieve Torina sono sei le famiglie che hanno lasciato le abitazioni “a cui stiamo dando ...

Terremoto Centro Italia - Borrelli : lo Sciame sismico si preannuncia lungo : “Questo è uno sciame sismico che è iniziato 18 mesi fa e si preannuncia lungo“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso di un sopralluogo a Pieve Torina, a seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11 con epiCentro a Muccia, in provincia di Macerata. A Pieve Torina sono sei le famiglie che hanno lasciato le abitazioni “a cui stiamo dando ...

Terremoti nel centro Italia : Sciame sismico a Macerata : L'istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia elenca i dati dello sciame sismico registrato negli ultimi 30 giorni nel centro Italia.

Terremoto - alle 10.44 nuova scossa nel maceratese. «Sciame sismico da ore» : Continua lo sciame sismico nel maceratese. nuova scossa di Terremoto alle 10.44 a Muccia di magnitudo 3.0. Profondità di 8 chilometri. Ancora paura tra la popolazione. Ci sono state altre...

Terremoto - ancora una scossa di magnitudo 3 nel maceratese : “Sciame sismico da ore” : ancora una scossa di Terremoto nel Centro Italia. Il movimento tellurico è stato registrato ancora una volta a Muccia, nel maceratese, di magnitudo 3.0 e ad una profondità di 8 chilometri. Si tratta di uno sciame sismico che va avanti da ore in tutta la zona.Continua a leggere

Terremoto - alle 10.44 nuova scossa nel Maceratese. 'Sciame sismico da ore' : Continua lo sciame sismico nel Maceratese . nuova scossa di Terremoto alle 10.44 a Muccia di magnitudo 3.0. Profondità di 8 chilometri. Ancora paura tra la popolazione. Ci sono state altre scosse di ...

Sciame sismico nella provincia di Macerata - paura tra i cittadini Video : Diverse centinaia di scosse stanno interessando, in queste ore Muccia [Video], nella provincia di #Macerata. nella notte, alle 04:19, i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avevano registrato un evento tellurico di magnitudo 4.0 Richter, alla profondita' ipocentrale di 9 km. Per tutta la giornata, la terra non ha smesso di tremare, fino alla scossa di magnitudo 3.6 Richter, registrata alle 20:41 con ipocentro a 5 ...

Sciame sismico nella provincia di Macerata - paura tra i cittadini : Diverse centinaia di scosse stanno interessando, in queste ore Muccia, nella provincia di Macerata. nella notte, alle 04:19, i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avevano registrato un evento tellurico di magnitudo 4.0 Richter, alla profondità ipocentrale di 9 km. Per tutta la giornata, la terra non ha smesso di tremare, fino alla scossa di magnitudo 3.6 Richter, registrata alle 20:41 con ipocentro a 5 km. Scossa ...

Macerata - terremoto di magnitudo 4 a Muccia : Sciame sismico : Una scossa di magnitudo 4 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Macerata con epicentro tra Muccia e Pieve Torina. sciame sismico in corso.

Sciame sismico nei Campi Flegrei - la direttrice dell'Osservatorio : 'Fenomeni normali da quando c'è il bradisismo' : Almeno una quarantina gli eventi sismici registrati ieri dagli strumenti dell'Osservatorio vesuviano di Napoli che dalle 14:30 - e per le successive due ore - hanno interessato l'area compresa tra via ...

Terremoto Napoli - oggi 40 scosse. "Sciame sismico concluso" : Serie di eventi ravvicinati con epicentro nel comune di Pozzuoli, avvertiti anche nel capoluogo. "A febbraio 33 eventi nella caldera dei Campi Flegrei"

Campi Flegrei - terremoto e Sciame sismico a Napoli/ Gli esperti : "Manca ancora un piano di evacuazione" : Scossa di terremoto registrata a Napoli: nella zona dei Campi Flegrei è stato rilevato uno sciame sismico (magnitudo massima di 2.4 gradi) che ha fatto subito scattare l'allerta gialla(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:06:00 GMT)