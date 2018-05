Scandalo dati di Facebook | chiude Cambridge Analytica

Facebook - Cambridge Analytica chiude dopo lo Scandalo dati : Facebook, Cambridge Analytica chiude dopo lo scandalo dati L’azienda avrebbe preso tale decisione dopo aver perso numerosi clienti e per i crescenti costi legali per le indagini in corso sul datagate Continua a leggere

Cambridge Analytica chiude. La società al centro dello Scandalo dei dati di Facebook ferma tutte le attività : Cambridge Analytica, al centro dello scandalo dei dati di Facebook, cessa immediatamente tutte le operazioni. Lo comunica la società in una nota. "Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate" si legge in una nota.La ...

Chiude Cambridge Analytica - la società dello Scandalo dei dati di Facebook : La società aveva sottratto in maniera fraudolenta i dati di milioni di utenti Facebook per poi bersagliarli con messaggi di propaganda politica mirata. Tags Argomenti: Cambridge Analytica Privacy ...

Scandalo Facebook - Ue : 'Altre app potrebbero aver raccolto dati' - : Lo ha confermato la numero due del social network Sheryl Sandberg in una telefonata alla commissaria Ue alla Giustizia Vera Jourova. Bruxelles chiede che i vertici della compagnia "cooperino con le ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg : anche miei dati a Cambridge Analytica - : Secondo giorno di audizione al Congresso per il fondatore del social network, questa volta alla Camera. Ha rivelato che tra le informazioni personali violate ci sono anche le sue. Ha aggiunto: "...

Scandalo dati - Italia pronta a chiedere i danni a Facebook : L'Italia sarebbe pronta a chiedere i danni a Facebook per lo Scandalo dati che ha coinvolto anche decine di migliaia di profili Italiani. Contestandone il trasferimento a Cambridge Analytica senza il ...

Scandalo dati - da oggi Facebook avvisa gli utenti coinvolti : A partire dalla serata e gradualmente in tutti i paesi del mondo, le persone interessate riceveranno un 'alert' che rimanderà ad un testo di spiegazioni. Potranno anche capire quali dei loro dati ...

Facebook tra Scandalo dati e boicottaggi : rischia fuga dei più giovani - : Per l'11 aprile, giorno in cui Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa, è stata lanciata sul web la campagna "Faceblock": 24 ore senza usare il social network più diffuso al mondo. Gli under 25 starebbero però già guardando ad altre piattaforme

Scandalo Facebook in Italia : come scoprire se si è tra i 214.134 profili coinvolti nel furto dei dati : Oramai è ufficiale, lo Scandalo Facebook coinvolge anche l'Italia e i dati personali di numerosi utenti potrebbero essere stati utilizzati per scopi impropri attraverso il partner del social network Cambridge Analytica. Il numero di cittadini del mondo coinvolti dall'increscioso episodio sale dai primi 50 milioni riportati, addirittura agli 87 milioni, di cui 70 sono statunitensi e la restante quota appartenenti a tantissimi altri paesi del ...

Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo Scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni : Il team di Facebook ha reso noto di avere deciso che non raccoglierà il contenuto dei messaggi su Android e cancellerà tutti i log più vecchi di un anno L'articolo Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni proviene da TuttoAndroid.

Facebook e lo Scandalo dati - coinvolti 87 milioni di utenti : «In Italia sono 214 mila» Zuckerberg : mio grave errore : L’annuncio in un post di Mike Scroepfer, Chief Technology Officer di Menlo Park, che spiega i «piani di restringere l’accesso ai dati di Facebook». Il fondatore: «Non abbiamo fatto abbastanza. È stato un grosso errore, è stato un mio errore»

