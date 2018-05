optimaitalia

: Scaletta di Biagio Antonacci ad Acireale: riparte dal Pal'Art Hotel il Dediche e Manie Tour 2018… - OptiMagazine : Scaletta di Biagio Antonacci ad Acireale: riparte dal Pal'Art Hotel il Dediche e Manie Tour 2018… - DADDYRADIO1 : Daddy Radio è On-Air dalle 15:00 alle 16:00 Con il Programma 'Daddy Esplosion' (Con Davide Baldi) oggi come prima… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)adstasera, mercoledì 2 maggio, per il primo concerto della tranche di eventi in programma per tutto il mese.Il tour diper la presentazione dell'ultimo progetto discografico,, è stato avviato sul finire del 2017. La prima serie di concerti ha consentito all'artista di esibirsi in tutta Italia fino al mese di gennaio di quest'anno e orain tour.Questa sera,adsarà in concerto al Pal'Art, prima tappa della nuova leg di eventi che lo porterà live in alcuni dei palazzetti italiani.Dopo la tappa di, il cantante si esibirà al Pala Florio di Bari il 4 e il 5 maggio e al Palapartenope di Napoli il 7 maggio.IlTour 2018 continuerà il 9 e il 10 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 12 maggio al Palageorge di Montichiari (Brescia). A ...