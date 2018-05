Sardegna Allerta Meteo Rossa – 2 3 Maggio 2018

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 3 Maggio : allarme rosso in Sardegna - arancione in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sulla Sardegna nelle prossime ore tenderà a portarsi sul basso Tirreno, apportando condizioni di maltempo sul resto dell’Italia, specialmente sul meridione, sul medio adriatico, su Emilia-Romagna e Piemonte. I venti continueranno ad essere sostenuti ovunque, in particolare al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Allerta meteo Sardegna : ‘codice rosso’ tra Oristano - Tirso e Gallura : Si attendono temporali e mareggiate sulla Sardegna a partire dalle 20 di oggi. La protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di Allerta per condizioni avverse sino a tutta la giornata di domani. Passano a ‘codice rosso’ le zone di Allerta Montevecchio Pischilappiu (Campidano di Oristano), Tirso e Gallura mentre è confermato il codice arancione sul resto dell’isola. Nel frattempo le piogge continuano a interessare ...

Maltempo Sardegna - prorogata l’allerta meteo : criticità su torrenti e fiumi - numerosi disagi : La Sardegna è stata investita da una violenta perturbazione, che ha generato criticità su torrenti e fiumi, reso le strade impercorribili e creato numerosi disagi in tutta l’Isola. Le avverse condizioni meteo stanno colpendo la regione ininterrottamente da oltre 24 ore con numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Protezione civile della Sardegna ha prorogato l’allerta meteo di criticità Arancione, fino alle 23:59 di oggi: si ...

Sardegna - allerta meteo fino mezzanotte : 10.20 allerta meteo in Sardegna fino alla mezzanotte di oggi per le piogge che si stanno abbattendo da 24 ore creando criticità su torrenti e fiumi con strade impercorribili e disagi. Numerosi interventi dei vigili del fuoco.La Protezione civile regionale della Sardegna ha attivato tutti i sistemi territoriali secondo le procedure definite in caso di avvisi di allerta per rischio idrogeologico e idraulico. Osservati gli invasi Santa Vittoria ...

Allerta meteo Sardegna : codice arancione fino alla mezzanotte di domani : L’avviso di Allerta meteo “arancione” è stato prorogato fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 maggio. Il fronte del maltempo, che aveva portato la Protezione civile a diramare un primo avviso di condizioni di criticità moderata a partire dalle 9 di oggi, si è allargato a tutta la Sardegna, dove piove intensamente da questa mattina. In particolare, le zone più a rischio sono Iglesiente, Campidano, ...

Sardegna Estesa Allerta Meteo Arancione – 2 Maggio 2018 : Il centro funzionale regionale Sardegna, ha emesso un avviso di criticità moderato valido dalle ore 14:00 di martedì 01/05/2018 e sino alle ore 23:59 di mercoledì 02/05/2018. La criticità riguarda il rischio IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e IDRAULICO sulle zone di Allerta: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura, Logudoro Si possono verificare: Danni diffusi e allagamenti a singoli edifici […]

Allerta Meteo - Festa del Lavoro da incubo in Sardegna : rischio estremo in tutta l’isola - scatta l’allarme ALLUVIONE : 1/4 ...

Sardegna Allerta Meteo Arancione – 01 Maggio 2018 : Il centro funzionale regionale Sardegna, ha emesso un avviso di criticità valido dalle ore 9:00 di martedì 01/05/2018 e sino alle ore 23:59 di martedì 01/05/2018. La criticità riguarda il rischio IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e IDRAULICO sulle zone di Allerta: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Logudoro. Si possono verificare: Danni diffusi e allagamenti a singoli edifici o piccoli […]

Allerta Meteo - brusco peggioramento dal Primo Maggio : avviso della protezione civile - criticità arancione in Sardegna : Allerta Meteo – Una profonda saccatura di origine atlantica raggiungerà nella giornata di domani il Mediterraneo centrale, apportando un flusso di correnti sud-occidentali, umide e instabili, sulle regioni italiane. In questa prima fase la perturbazione determinerà condizioni di maltempo più spiccate sulla Sardegna, che sarà ripetutamente sferzata da precipitazioni diffuse e intense, mentre fenomeni meno forti inizieranno a interessare le ...

Allerta meteo Sardegna : venti di burrasca fino a 80km/h : venti di burrasca da est-nord est con raffiche fino a 80 chilometri orari sono previsti domani in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di Allerta dalle 9 alle 21 di sabato 14. Il mare sul canale di Sardegna sarà agitato con onde alte sino a due metri e mezzo. Probabile mareggiate lungo le coste esposte. Il vento, segnala l’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu, soffierà in media a 30 ...

Maltempo - allerta su Lazio e Sardegna/ Previsioni meteo : temporali e forti venti - su Roma possibili grandinate : Maltempo, allerta su Lazio e Sardegna: tornano i temporali accompagnati da forti venti e possibili grandinate nella Capitale. Previsioni meteo per le prossime ore.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Tromba d’aria - paura e danni in Toscana e Sardegna. Allerta meteo al Centro-Sud : Tetti scoperchiati e alberi abbattuti in seguito a una Tromba d’aria che si è abbattuta a Ghezzano e Colignola, due frazioni del comune di San Giuliano Terme e, in provincia di Pisa. ...

Allerta meteo Sardegna : ancora emergenza per piogge : Prorogata ancora, dalle 14 alle 24 l’Allerta meteo nella Sardegna meridionale. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile, visto il bollettino di criticità dell’Arpas ha deciso la proroga dell’Allerta meteo per intense piogge dalle 14 di oggi e sino alle 23:59. Si prevede il livello di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico sulle zone di Allerta dell’Iglesiente, Campidano, ...