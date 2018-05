Sarà un governo ponte a guidare l' Italia fino alle elezioni nel 2019?

Governo - Martina : "Referendum della base se ci Sarà l'intesa tra Pd e M5s" : Per un l'esito di un eventuale confronto Pd-M5s sarà necessario "consultare la base". A dirlo è il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina, che apre all'ipotesi di un referendum...

Governo - Martina 'Se ci Sarà intesa con M5s - giusto consultare la base' : ROMA - il Segretario reggente del Pd Maurizio Martina apre all'ipotesi del referendum tra gli iscritti nel caso in cui il partito dem apra un dialogo con i Pentastellati: 'Se la direzione del 3 maggio ...

Governo - se fallisce Pd-Ms5 Sarà accordo Berlusconi-Renzi e Zaia presidente : Il progetto di Governo Pd-5 Stelle non passerà. Lo dice Berlusconi, lo dice Salvini, lo dicono pure i numeri che il prossimo 3 maggio verranno messi sul tavolo alla direzione Pd: su 209 componenti, i renziani (che salvo sorprese clamorose dell'ultima ora voteranno contro l'accordo per restare all'opposizione) nel controllano un'abbondante maggioranza: 128.Se così sarà se cioè il mandato affidato a Roberto Fico non porterà... a un fico, l'ipotesi ...

Governo Pd-M5S : contratto chiaro o Sarà un flop. I leader schiavi dei social : Il matrimonio si farà, oppure no? Pare che la moral suasion del presidente della Camera Roberto Fico sia stata decisiva per intavolare la discussione: Pd e M5S cercano un dialogo per dare vita a un Governo. La formula potrebbe essere quella del contratto “alla tedesca”, un parto tutt’altro che semplice, come proprio la “locomotiva d’Europa” ha dimostrato nei mesi successivi al voto, tra clausole, veri e propri dietrfront e ripensamenti. E pare ...

Matteo Salvini - lo scenario-teremoto sul governo del presidente : perché ci Sarà un 'effetto valanga' : La trattativa tra Pd e M5s per la formazione di un governo che piaccia a Sergio Mattarella è appesa a un filo, quel filo sottile della Direzione dem che potrebbe far saltare il banco con i grillini, ...

Concluso il mandato di Fico : Sarà governo M5S-Pd : “Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”.

Giancarlo Giorgetti : 'Rivolta al Nord se Sarà governo Pd-M5S' : Giancarlo Giorgetti non usa mezzi termini per descrivere il tentativo di 5 Stelle e Pd di fare un governo: 'Sarebbe un matrimonio di interesse che salderebbe la voglia di governo a tutti i costi dei 5 ...

Governo - Toninelli : “Aspettiamo la risposta della direzione Pd. Se Sarà positiva - parleremo di temi” : “Se ci fidiamo del Pd o pensiamo sia soltanto un bluff? Noi ci fidiamo solo di noi stessi”. Così il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli, dopo le consultazioni alla Camera con Roberto Fico, il dialogo aperto con i dem e la chiusura alla Lega di Salvini da parte di Di Maio. “Sullo stop alle trattative con la Lega non ci ripensiamo, la chiusura è definitiva”, ha spiegato Toninelli, escludendo l’ipotesi di ...

Governo : Marcucci - Sarà Direzione Pd a decidere su M5S : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Come ha ricordato il reggente Martina, sarà la Direzione nazionale dem a decidere se aprire o meno un confronto con i 5 stelle. Se il mandato sarà quello di verificare le carte del M5S, saranno i 100 punti del programma del Pd a stabilire le basi di partenza della discussione”. Lo ha detto il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, al termine dell’incontro a Montecitorio con il ...

Governo - Martina dopo l’incontro con Fico : “Se M5s chiude con la Lega è novità. Percorso Pd Sarà discusso in direzione” : Un’apertura ai 5 stelle. A condizione che sia davvero chiuso il fronte di accordo con la Lega e che “il Percorso nuovo” sia approvato e discusso dalla direzione Pd. Maurizio Martina, segretario reggente dei democratici, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico ha esposto la nuova posizione del partito. E, come presupposto per far andare avanti il dialogo, ha chiesto che arrivino risposte su tre temi ...

Governo : Di Maio - con Pd non Sarà alleanza ma contratto - io ottimista : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Questa è la settimana decisiva per dare un Governo al Paese e sono molto ottimista. Lo sono perché non sarà un’alleanza. Voglio dirlo chiaramente ai nostri attivisti: quello che valeva per la Lega, vale anche per il Pd. Le condizioni non cambiano: vogliamo un contratto di Governo, fatto a partire dal nostro programma e sulla base redatta dal professor Giacinto Della Cananea”. Lo puntualizza ...

Di Maio propone il contratto di governo a Lega e Pd : “Non Sarà un esecutivo di coalizione” : Il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio pubblica la prima stesura del contratto di governo da proporre ai due possibili alleati: la Lega o il Partito Democratico. Dieci punti "fondamentali" per un governo che non sarà il classico esecutivo di coalizione, assicura.Continua a leggere

Governo : Di Maio - ecco contratto ma non Sarà coalizione (3) : (AdnKronos) – “In altri casi – viene spiegato nel documento – le divergenze sono molto accentuate , se non radicali, per quanto concerne i fini (per esempio, nel modo di concepire il sistema pensionistico) o i mezzi (per esempio, gli strumenti per contrastare la povertà e l’organizazzione della giustizia penale)”.“Una volta risolta la prima questione, concernente il ‘se’ vi sia un nucleo di ...

Governo : Di Maio - ecco contratto ma non Sarà coalizione (2) : (AdnKronos) – “Con questa prima stesura del contratto -conclude Di Maio- abbiamo compiuto un passo importantissimo per facilitare il dialogo con la Lega e il Partito democratico. Siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorrà i termini del contratto di Governo e i 10 punti politici, così da iniziare a lavorare al più presto per riportare l’Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è ...