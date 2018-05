Santa Croce | diffida al Comune di Canistro

Lamezia - gli atleti della Lucky Friends alla "Festa Popolare Santa Croce" per non dimenticare le tradizioni : Lamezia Terme - Da tempo la parrocchia di Santa Lucia oggi attraverso l'associazione "EsanctaLucia" ripropone la festa Popolare della Santa Croce che anticamente era organizzata per ogni via da gruppi ...

Volley : A2 Maschile - Mario Ferraro da Castellana Grotte a Santa Croce : Santa Croce , PISA, -Primo importante acquisto per la Kemas Lamipel Santa Croce che, dopo l'uscita prematura dai Play Off Promozione, sta lavorando per allestire una formazione competitiva in vista ...

Furto con spaccata - stavolta a Santa Croce Camerina : Nonostante il lavoro delle Forze dell'Ordine, il fenomeno dei furti con spaccata non accenna a diminuire. Chiesto l'intervento della Prefettura

Moto fuori strada a Garessio : 39enne di Montaldo Mondovì elitrasportato al Santa Croce di Cuneo : Due incidenti nel pomeriggio di domenica 22 aprile nel Cuneese. Un Motociclista è uscito di strada a Garessio. Si tratta di un uomo, D. R. classe 1979 trasportato in codice giallo con l'elisoccorso al ...

Santa Croce : dopo la bufera di vento si contano i danni : Santa Croce Camerina - La bufera di vento che si è scatenata in provincia di Ragusa sin dalle prime ore del mattino di sabato 14 aprile, ha fatto attivare immediatamente il sistema di protezione ...

Volley : A2 Maschile - a Roma e Santa Croce la bella per la Semifinale : Mercoledì 11 aprile alle 20.30, con live streaming sul LVC, la Ceramica Scarabeo GCF Roma affronta in casa la Gioiella Micromilk Gioia del Colle per la resa dei conti. Allo stesso modo la Kemas ...

Volley : A2 Maschile - Roma-Gioia Del Colle e Santa Croce-Spoleto sfide senza appello : ROMA- Domani sera, alle 20.30, si chiudono i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A2 Maschile . Le sfide Ceramica Scarabeo GCF Roma-Gioiella Micromilk Gioia del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce-...

Antonio De Panfilis parla di Domenico Santacroce nel suo nuovo libro : ... insigne latinista, che ha scolpito le sue impressioni sul libro nella quarta di copertina, l'imprenditore della famosa fabbrica dolciaria Antonio Pelino, docente universitario di economia e storia, ...

Bisceglie Parco lama Santa Croce : il documento di 19 architetti locali : Se la cultura non saprà generare attrazione, coinvolgimento, frequentazione e quindi economia, stante l'attuale congiuntura economica, è destinata all'insuccesso. B. Fermi sui principi di ...

TV - Rai Storia : “La croce e la spada” - Santa Caterina da Siena e i suoi luoghi di culto : Caterina nasce a Siena nel 1347, ventitreesima figlia di un tintore. Fin da piccola decide di non sposarsi e vive in una piccola cella che si ricava in casa, vestendo la tunica bianca e il mantello nero dei domenicani. Passa la vita dedicandosi attivamente alle opere di carità, curando i malati e i lebbrosi e assistendo i condannati a morte. Secondo la tradizione muore a Roma a trentatré anni, nel 1380, sfinita dalle troppe penitenze. Viene ...

L’ultimo addio a Davide Astori a Firenze : Santa Croce si stringe intorno con Totti - De Rossi - Nainggolan - Buffon - Chiellini e Van Basten : Un ragazzo amato fino all’ultimo come dimostra la piazza di Santa Croce a Firenze gremita di gente comune, amici, parenti, giocatori famosi. Ci sono tutti per dire addio al capitano della Fiorentina Davide Astori, morto domenica scorsa troppo giovane. C’è tutta la Fiorentina, con i giocatori, dirigenti e tecnici ai funerali nella Basilica di Santa Croce, accolti da un lungo applauso che ha fatto risuonare l’intera piazza piena ...

DAVIDE ASTORI FUNERALI A FIRENZE/ Video Santa Croce : 10mila in piazza per il Capitano - “lo ricorderemo sempre” : I FUNERALI di DAVIDE ASTORI, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a FIRENZE. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino. Malore del suocero in Basilica all'arrivo della bara(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Funerali Davide Astori - l’uscita del feretro dalla basilica Santa Croce : applausi e cori dalla folla di tifosi : Un lungo applauso, lacrime e cori. Così migliaia di persone e tifosi hanno salutato Davide Astori, il difensore e capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo. Nella basilica di Santa Croce, dove si svolti i Funerali, presenti rappresentanze dei calciatori di tutte le squadre. “In Davide abbiamo trovato le virtù più alte del nostro popolo” ha detto il cardinale Betori. Il carro funebre è passato anche davanti allo ...

Davide Astori - funerali in diretta tv/ Firenze Santa Croce - video : “Ciao Capitano” - i 10mila con la Fiorentina : I funerali di Davide Astori, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino. Malore del suocero in Basilica all'arrivo della bara(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 15:04:00 GMT)