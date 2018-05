Samsung Galaxy A6 e A6+ è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Bruciare i tempi ed avere Android 8.0 su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge è possibile : ecco come : Installare il firmware ufficiale basato su Android 8.0 Oreo sui Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge è semplice, se sai cosa serve e come fare! L'articolo Bruciare i tempi ed avere Android 8.0 su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge è possibile: ecco come proviene da TuttoAndroid.

Più che interessanti i Samsung Galaxy A6 e A6 Plus : entrambi ufficializzati : Sono stati ufficializzati anche i Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, di cui vi avevamo spesso parlato nelle scorse settimane. Il design dei due dispositivi richiama fortemente quello dell'ottimo Galaxy A8 2018, con finiture in metallo e l'elegante display Infinity in formato 18,5:9 (non ci sono a corredo pulsanti fisici sul frontale, com'era facilmente ipotizzabile). Questo paio di device verrà inserita nella fascia medio-bassa del mercato, ...

I Samsung Galaxy S9 dovrebbero presto supportare i chatbot nell’app Messaggi : Samsung Galaxy S9, S9 Plus e non solo potrebbero ricevere a breve il supporto ai chatbot all'interno dell'applicazione Messaggi preinstallata: ecco alcuni screenshot della funzionalità RCS in arrivo. L'articolo I Samsung Galaxy S9 dovrebbero presto supportare i chatbot nell’app Messaggi proviene da TuttoAndroid.

In Italia l’aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : XXS2DRDI con patch aprile : Un aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia è arrivato, sebbene non si tratti di Android Oreo 8.0, ma ancora di Android 7.0 Nougat, versione OS precedente. Per la verità, l'iterazione biscottata del sistema operativo mobile pensato da Google è stata già rilasciata per l'ex top di gamma 2016, e più precisamente a bordo degli esemplari inglesi no brand e di alcuni brandizzati, sempre geolocalizzati da quelle parti. Tornando ai fatti ...

Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6+ : specifiche - uscita - prezzo : Presentati due nuovi smartphone dell’azienda sudcoreana, il Samsung Galaxy A6 e il Galaxy A6+, mid range della serie Galaxy A di cui il Galaxy A8 è il top di gamma già in preordine in India. I nuovi modelli della serie sono stati oggetto di numerosi leak e rumor e ora sono ufficiali, vicino l’arrivo sul mercato dei due nuovi smartphone Android. Samsung Galaxy A6: specifiche, uscita, prezzo Dotati di Infinity Display da 5,6 pollici in ...

Caos attorno al Samsung Galaxy S9 : tra registrazione chiamate e problemi risolti : Sono giornate decisamente intense quelle di inizio maggio per tutti coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus nelle ultime settimane. Come tutti sanno, di recente è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento di aprile, utile per mettersi alle spalle un problema davvero fastidioso legato alle semplici chiamate effettuate o ricevute con il device. L'anticipazione ve l'avevamo già fornita qualche giorno ...

Samsung Galaxy A6 e A6 Plus sono ufficiali : Display Infinity e Android Oreo : Oggi Samsung ha svelato i nuovi Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus, gli smartphone di fascia media per il 2018 che hanno ufficialmente il Display Infinity e nativamente Android Oreo: ecco i dettagli.Era nell’aria: da qualche settimana sul web si erano diffuse molte voci di corridoio sui prossimi smartphone di fascia media della gamma Galaxy A di Samsung.Samsung Galaxy A6 e A6 Plus sono ufficiali: ecco cosa dovete sapereOggi c’è stata ...

Samsung Galaxy A5 (2017) brand Vodafone si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia : Samsung Galaxy A5 (2017) brand Vodafone sta iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo in Italia: la build A520FXXU4CRD5 è in fase di distribuzione, correte a controllare nella sezione delle impostazioni dedicata agli update. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) brand Vodafone si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Via ufficiale ad Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : aggiornamento partito il 1 maggio in Europa : Un 1 maggio da ricordare: Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in via ufficiale è finalmente realtà in queste ore in Europa. L'aggiornamento Android 8.0 è appena partito Europa, a dire la verità, inaspettatamente visto per i tempi della release, da giorni, si parlava di metà maggio. A gran sorpresa, al contrario, il passo in avanti è stato appena compiuto, ecco esattamente dove. Come ci comunica il sito autorevoile SamMobile, Oreo ha fatto ...

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ad Android 8.0 Oreo : partito l’aggiornamento : Oggi è un gran giorno per tutti coloro che possiedono un Samsung Galaxy S7 o Samsung Galaxy S7 Edge perché è partito il roll out dell'aggiornamento che porta con sé Android 8.0 Oreo. L'articolo Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ad Android 8.0 Oreo: partito l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J7 2017 a prezzo sottocosto e pagabile a rate : ecco dove! : Il Samsung Galaxy J7 2017 sarà in offerta fino alla metà di maggio 2018 a prezzo sottocosto con pagamento rateale in un volantino di una GDO italiana: ecco i dettagli sulla promo.Se siete alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media ma con un prezzo abbastanza contenuto e di marca famosa, alcuni dei vostri amici potrebbero avervi consigliato l’acquisto di un Samsung Galaxy J7 2017.Samsung Galaxy J7 2017 a prezzo sottocosto e a ...

Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6+ ufficiali : tanta concretezza e pochi fronzoli : Samsung ufficializza in sordina i nuovi Galaxy A6 e Galaxy A6+ tramite il sito indonesiano. Unici elementi ignoti sono prezzo, disponibilità e dettagli sui SoC L'articolo Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6+ ufficiali: tanta concretezza e pochi fronzoli proviene da TuttoAndroid.

Play Off Promozione Samsung Galaxy Volley Cup A2 - Domani si decidono le finaliste : Play Off Promozione Samsung Galaxy Volley Cup A2: martedì 1 maggio si decidono le finaliste! In Gara-3 di semifinale la Ubi Banca S.Bernardo Cuneo affronta il Fenera Chieri, la Battistelli San ...

Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile : Honor 9 Lite - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 30 aprile su store online sono: Honor 9 Lite, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S9, S9 Plus e A5 (2017). Siete allora pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile: Honor 9 Lite, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.