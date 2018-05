Salvini vuole pre-incarico | Di Maio le urne In attesa del Colle

Adesso Salvini vuole il preincarico : 'Governo con M5s o elezioni. Mai col Pd' : Il leader della Lega ancora crede di dare un esecutivo agli italiani: ci proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra'. Presto le decisioni di Mattarella che preferirebbe un esecutivo di ...

Salvini punta al preincarico "Al governo con i 5S. Mai col Pd" Se salta tutto - la Lega vuole il voto : No a un governo istituzionale. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla festa del partito a Grumello del Monte, sottolineando di voler lottare fino all'ultimo per dare un governo al Paese. "Il governo istituzionale Segui su affaritaliani.it

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Martina-Renzi - rottura PD? Di Maio vuole le elezioni - Salvini...(1 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Martina-Renzi, resa dei conti nel PD? Netanyahu si scaglia contro l'Iran: "Menzogne sull'accordo sul nucleare" (1 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 03:50:00 GMT)

Salvini e Berlusconi : nessuno ci dividerà M5S - il 59% della base vuole l’ok alla Lega : Il segretario della Lega: «Il Movimento 5 Stelle dovrà rinsavire e noi ritenteremo, se no servirà un esecutivo, ma senza Gentiloni»

Salvini : "MAI COL PD : GOVERNO M5S - CENTRODESTRA"/ Video - ma Berlusconi vuole “sabotare” l'asse con Di Maio... : GOVERNO, SALVINI: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il Video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:09:00 GMT)

Matteo Salvini - la missione destinata a fare la storia : 'Vuole riagganciare i 5 stelle e...'. Capolavoro : È solo una questione di tempo prima che il dialogo tra il Movimento Cinque stelle e il Partito democratico fallisca miseramente. Ed è sulla base di questa convinzione che Matteo Salvini continua ad ...

Salvini a Di Maio : "Io irrilevante? No - leale Lui vuole solo il potere" : "Di Maio mi accusa di essere irrilevante? Forse voleva dire coerente e leale, visto che lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani".Matteo Salvini replica al leader del Movimento 5 Stelle che, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico, ha annunciato di voler tagliare ogni possibilità di dialogo con la Lega e il centrodestra per provare a formare un governo con il Partito ...

Di Maio : Salvini non vuole assumersi responsabilità governo insieme : Roma, 23 apr. , askanews, 'In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo' ma 'dal suo ...

Di Maio chiude il forno della Lega : "Salvini non vuole governare - buona fortuna" : "In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo...ma dal suo comportamento ho capito che Salvini non vuole assumersi responsabilità di governo". Con un lungo post, pubblicato sul blog delle Stelle, Luigi Di Maio chiude il forno con la Lega per la formazione del governo.Di Maio motiva così la decisione di non proseguire ...

Dopo il trionfo - l'ultimatum : 'Di Maio vuole governare?'. Salvini lo mette all'angolo : 'Lo dico a Luigi Di Maio , lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo . Riforma delle pensioni, riforma del lavoro, riduzione delle tasse, blocco degli aumenti dell'Iva e delle accise, ...

SPILLO/ Se la Merkel - come Salvini - vuole alleggerire le sanzioni alla Russia di Putin : Merkel vola a Washington per discutere con Trump nuove relazioni con la Russia. E' lontana dalla Francia di Macron e a lei guarda l'Italia del centronord/centrodestra. di NICOLA BERTI