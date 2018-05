Salvini verso il pre-incarico prende lezioni di ruspa video

[Il retroscena] Salvini il vincitore verso l'incarico al buio. E Mattarella chiude la finestra del voto a giugno : Ambasciatori al lavoro per trovare una soluzione ed evitare il piano dei 5 Stelle del ritorno alle urne subito. I forni si sono chiusi senza produrre mezza pagnotta. Di Maio ha chiuso quello con il centrodestra per non saper fare mezzo passo di lato rispetto alla premiership e rispetto “all’ingombro Berlusconi”. Salvini non ha accettato la proposta indecente di tradire Berlusconi. Renzi ha chiuso quello con i 5 Stelle. E il leader Di Maio, a cui ...

Quando i grillini erano pro Putin Lodi alla Russia come SalviniPoi svolta di Di Maio verso Trump : “Quando i grillini erano pro Russia”, si potrebbe chiamare così il titolo di un saggio sulle giravolte, una delle tante, che il movimento Cinque Stelle ha compiuto sulla politica estera. Infatti, prima che Giggino si (ri)convertisse alle tematiche atlantiche il Movimento faceva concorrenza a Salvini quanto a Lodi per Mosca. Segui su affaritaliani.it

Consultazioni Fico - Governo M5s-Pd : esito positivo?/ Dem verso no : Renzi scommette sull'asse Di Maio-Salvini : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:23:00 GMT)

Governo - Salvini a Di Maio : 'Mettiamoci a un tavolo'. Verso mandato esplorativo a Fico : Partiti in attesa delle mosse del Capo dello Stato che, dopo due giorni di riflessione, dovrebbe sciogliere la riserva e, molto probabilmente, conferire un mandato esplorativo al presidente della ...

Niente incarico a Salvini - verso l'esplorazione Fico L'anteprima sul Messaggero Digital : In fondo Sergio Mattarella e Luigi Di Maio, il primo come osservatore neutrale per decidere cosa e il secondo come parte in causa, attendono da Matteo Salvini la stessa cosa. 'Un atto pubblico e ...

Salvini contro Berlusconi : verso governo Lega-M5S/ Possibile strappo nel centrodestra dopo le Regionali : governo, Berlusconi contro Salvini: "imPossibile accordo con M5s, meglio il Pd. Mi accusano di mafia, li querelo". Lega, "parliamo con Di Maio": pronto ribaltone? Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:34:00 GMT)

Governo - Salvini : “Di Maio si crede al centro dell’universo - il sole. E’ arrivato secondo - non può dettar legge” : Il leader della Lega Matteo Salvini incontra i giornalisti a Catania, nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il mandato esplorativo sui partiti per la formazione di un Governo. “Di Maio è arrivato secondo, non può dettar legge. Dica agli italiani se è disposto a fare come ho fatto io: un passo di lato per agevolare la formazione di un Governo. ...

Siria - Gino Strada pro Salvini"Conversione" verso la Lega?Folgorato sulla via di Palazzo Chigi : Molti i folgorati sulla via di Damasco, o meglio di Palazzo Chigi, tra i personaggi più o meno noti. Si sa che chi vince diviene simpatico anche se magari fino a poco tempo fa era il nemico numero 1. Ora è la volta di Gino Strada che dirigendo Emergency ha sempre visto la Lega in generale e Matteo Salvini in particolare come il nemico pubblico numero 1 e diciamo che ci sta anche nella logica degli interessi contrapposti Segui su ...

Salvini : premier diverso da me o Di Maio? Sì se accetta programma : Roma, 17 apr. , askanews, Per superare lo stallo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si potrebbe arrivare ad un terzo nome per guidare il governo? 'Se ci fosse qualcuno in gamba, che sottoscrive un ...

DIRETTA CONSULTAZIONI GOVERNO/ Di Maio-Salvini verso accordo : Martina a Mattarella "alleanze Pd? No balletti" : CONSULTAZIONI, DIRETTA streaming video: GOVERNO Salvini-Di Maio, nodo Berlusconi. Martina al Quirinale 'alleanze Pd? No balletti'. E il Centrodestra..

